Primàries el 17 d’abril
ERC a Barcelona: Afins a Oriol Junqueras i Elisenda Alamany llancen una candidatura per liderar el partit i competir contra els crítics
Ricard Farin i Núria Clotet s’enfrontaran a la llista de la regidora de Barcelona Rosa Suriñach
ERC elegirà el seu nou líder a Barcelona en un congrés el 17 d’abril
Hi haurà duel entre junqueristes i crítics pel control d’ERC de Barcelona, la federació més nombrosa de les que integren el partit. Segons ha pogut saber El Periódcico, Ricard Farin i Núria Clotet presentaran una candidatura per liderar la formació a la ciutat, un projecte que compta amb el suport de l’executiva d’Oriol Junqueras i Elisenda Alamany. Competiran contra una candidatura de crítics encapçalada per Rosa Suriñach, que es va anunciar la setmana passada. Les primàries per elegir la nova direcció a Barcelona estan programades per al 17 d’abril.
Farin i Clotet han donat a conèixer les seves intencions a través d’una carta dirigida als militants. Hi defensen que la Federació de Barcelona mereix obrir una «nova etapa» després d’uns últims temps convulsos. Recorden que l’última direcció del partit a la capital –liderada pel sector crític amb Junqueras– «va implosionar» després de la dimissió de la meitat dels seus membres i consideren que és «urgent» tornar a tenir una organització «forta i cohesionada» per afrontar la campanya electoral de les pròximes municipals «amb garanties d’èxit». «La militància està cansada i és en aquest context que moltes persones volem dir que ja n’hi ha prou», exposen en el seu escrit.
Es reivindiquen, doncs, com una candidatura que, si guanya, donarà estabilitat a una federació que en els últims temps s’ha caracteritzat per les seves disputes internes. «Volem superar la dinàmica de famílies per poder avançar i construir un projecte fort i guanyador», exposen. La seva intenció és «aglutinar tothom» que vulgui treballar per «construir i preparar el projecte d’ERC per a la Barcelona del 2027», que és quan seran els comicis locals.
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Farin va ser conseller portaveu del districte d’Horta-Guinardó i, en el Govern de Pere Aragonès, va ser cap de l’Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Territori. Ha sigut tècnic tant de l’Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat. Clotet és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i diplomada en Educació Social per la Universitat de Barcelona (UB). També amb experiència com a tècnica a la Generalitat –Consell de Drets Socials–, actualment és la coordinadora del grup municipal a Barcelona, que lidera la mateixa Alamany. La candidatura de Farin i Clotet també estarà integrada per Jordi Fernández-Cuadrench, Natàlia Garcia, Carme Balboa i Joan Carles Canela.
Oficialistes contra crítics
Les al·lusions que Farin i Clotet fan en la seva carta a la implosió que va viure ERC a Barcelona el novembre de l’any passat no són gratuïtes. És una manera velada de recordar que una de les persones que va dimitir del càrrec i va contribuir a obrir la crisi va ser, precisament, la seva rival en aquesta contesa, Suriñach. La regidora presentarà la seva candidatura aquest mateix dimarts a les 19 hores en una trobada telemàtica amb els militants. La setmana passada, també a través d’una carta, va prometre formar un «equip ampli, plural i integrador» per acabar amb les tensions internes.
Les primàries d’ERC de Barcelona tornaran a reproduir, doncs, les lluites de poder que estan definint el partit en els últims temps: oficialistes contra crítics. En l’últim congrés d’ERC de Barcelona, l’abril del 2025, els crítics es van imposar – amb certa sorpresa– als oficialistes. Ara tornaran a mesurar les seves forces.
Moment sensible
S’ha de veure si hi haurà altres candidatures en lliça. El termini per presentar-les acaba el 21 de març. A partir d’aquell dia, els precandidats hauran de recollir avals per ser proclamats candidats de ple dret i participar en la campanya electoral. La votació final entre els militants serà el 17 d’abril i, un dia després, es farà un congrés per proclamar formalment el guanyador.
L’elecció de la nova direcció d’ERC a Barcelona arriba en un moment sensible per al partit. Qui guanyi, s’haurà de coordinar amb el pròxim candidat de l’alcaldia de la ciutat que no és cap altre que Elisenda Alamany, la número dos de l’executiva a nivell català. Això significa que, si ERC vol disputar la cursa electoral amb garanties, no es pot permetre cap altra crisi interna en la federació com la del novembre passat.
