Judici a la família de l’expresident
El banquer que va aconseguir la imputació de Rajoy i de dos dels seus ministres a Andorra declara davant del tribunal que jutja els Pujol
Higini Cierco va aportar a la Fiscalia Anticorrupció un document manuscrit en què Marta Ferrusola ordenava transferències a la Banca Reig, després Andbank, com a “mare superiora de la congregació”
Ángeles Vázquez / J. G. Albalat
Els comptes de la família de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, a Andorra i la manera com la policia espanyola va tenir coneixement de la seva existència marcaran aquest dimecres la sessió del judici que se celebra a l’Audiència Nacional per la fortuna oculta. En un principi, està previst que hi declari un dels testimonis clau: Higini Cierco, propietari juntament amb el seu germà de la Banca Privada d’Andorra (BPA), entitat on els Pujol van portar els seus diners el 2010. Van ser aquests banquers qui van presentar la querella en què van acabar imputats a Andorra l’expresident del Govern Mariano Rajoy i els seus ministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz per les coaccions que asseguren haver patit per aportar informació bancària de polítics catalans.
Durant la instrucció de la causa, Higini Cierco va aportar a la Fiscalia Anticorrupció un document manuscrit en què Marta Ferrusola ordenava transferències a la Banca Reig, després Andbank, com a “mare superiora de la congregació”, datat el 19 de desembre de 1995. Hi deia: “Reverend pare, sóc la mare superiora de la congregació, voldria que traspassés dos missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia; ell ja li dirà on s’han de col·locar. Molt agraïda. Marta”. El comprovant del banc reflecteix un moviment de dos milions de pessetes, cosa que sembla indicar que l’esposa de l’expresident utilitzava la paraula “missal” per referir-se a cada milió de pessetes que volia transferir des del compte 81089, el saldo del qual, el 29 de desembre de 2010, arribava als 902.067 euros.
El tribunal també escoltarà altres testimonis sobre la compra d’una societat andorrana. Tot i que hi ha problemes amb les compareixences previstes des dels jutjats d’Andorra, una de les persones citades a declarar és Marta Pallerola Dolcet, la gestora de la BPA que va informar oficialment que els fons que mantenia un dels fills de l’expresident en aquesta entitat havien estat transferits al compte d’una fundació panamenya que, segons el fiscal, hauria estat utilitzada presumptament per ocultar el patrimoni de la família Pujol.
