Espanya no és el país europeu amb més funcionaris
En contra del que difonen algunes veus a les xarxes socials, el país està per sota de la mitjana de treballadors públics entre els països de l’OCDE
Iñaki Martinez Azpiroz (Verificat)
Les xarxes socials i les tribunes polítiques s’han omplert en els últims anys de missatges contra els funcionaris. En algunes ocasions es parla pejorativament de treballar per a l’Administració o es qualifica Espanya com el país amb més funcionaris d’Europa. A l’altre extrem, protestes impulsades per metges o professors en les últimes setmanes han posat de manifest les inquietuds del sector per la qualitat dels serveis públics.
En realitat, Espanya està per sota de la mitjana dels països de l’OCDE en percentatge d’empleats públics sobre el total de treballadors, segons l’últim informe sobre governança pública d’aquest organisme internacional, que recull dades del 2023. Espanya té un 15% de tots els seus treballadors al sector públic, per sota de la mitjana de l’OCDE (18%), i lluny de les primeres posicions que ocupen Noruega (30%), Suècia (28%) i Dinamarca (27%).
El mateix conclou Eurostat, que mesura únicament els treballadors de l’Administració, Policia, Forces Armades i Justícia i Seguretat Social, amb dades del 2024. Espanya, amb 6,6% d’empleats públics amb aquestes funcions sobre el total, està per sota de la mitjana de la UE, que és del 7%. Espanya sí que té una de les plantilles de funcionaris més envellides: és el segon país de l’OCDE amb més percentatge d’empleats públics per sobre dels 55 anys, un 48%, només superat per Itàlia (56%). La mitjana de l’OCDE és del 27%.
Quant a les retribucions, el salari mitjà dels empleats públics a Espanya és de 3.232 euros bruts mensuals, cosa que suposa un 48% més que els treballadors del sector privat, que tenen un salari mitjà de 2.182 euros, segons l’INE. L’evolució d’empleats ha estat marcada per un predomini creixent de les comunitats autònomes, segons dades de butlletins estadístics d’empleats públics del Govern d’Espanya recopilades entre 1990 i 2025.
Si es miren les xifres per cada 1.000 habitants, entre 1990 i el 2022 s’ha mantingut la quantitat de treballadors públics en el conjunt d’Espanya, tot i que hi ha hagut un repunt en els últims anys fins a situar-se en 61,8 empleats públics per habitant. Les comunitats autònomes concentren avui sis de cada deu empleats públics. L’Administració estatal, que el 1990 concentrava la majoria dels empleats, ara té menys pes que la local.
En la comparativa autonòmica, Catalunya és la comunitat amb menys empleats públics per cada 1.000 habitants, segons dades del Butlletí Estadístic del personal al servei d’administracions Públiques de gener del 2025. La diferència més gran es dona entre el personal de l’Administració de l’Estat. Si bé la mitjana és de 10,8 empleats públics per cada 1.000 habitants, Catalunya està en el 3,1.
Efecte capitalitat
Exceptuant Ceuta i Melilla, Madrid és la comunitat amb més empleats públics de l’Administració estatal, tant en nombre total com en taxa per cada 1.000 habitants, a causa de la concentració de moltes institucions a la capital. Catalunya només s’acosta a la mitjana estatal en el personal de l’Administració local. Exceptuant Ceuta i Melilla, Catalunya també és la comunitat amb menys treballadors públics per cada 100.000 habitants a l’Administració autonòmica.
Dins de Catalunya, la Generalitat és l’administració que concentra més empleats públics. Segons l’últim informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l’Administració autonòmica catalana tenia 299.336 treballadors públics el 2023, dels quals un 87% eren personal estructural. La partida dels salaris va ser aquell any de 14.645 milions d’euros, un 35% del pressupost total de la Generalitat.
Per funcions, la majoria dels treballadors públics de la Generalitat són docents (32,4%) i sanitaris (27,5%), que cobreixen els serveis de l’educació i la sanitat, els dos pilars principals de l’estat del benestar amb unes competències transferides majoritàriament a les comunitats autònomes. Els segueixen el personal d’administració i serveis (27%), les forces de seguretat (6,3%) i els treballadors de justícia (2,8%).
