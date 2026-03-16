La bretxa de gènere en la formació professional disminueix en 16 famílies professionals a Catalunya
L’Agència FPCAT presenta un informe amb perspectiva feminista i impulsa un Pla d’acció per itineraris més igualitaris i segurs
Ruben Costa
L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya FPCAT ha presentat un informe pioner que analitza la situació de la formació professional amb perspectiva de gènere en el marc de la Jornada FPCAT. L’estudi aporta dades detallades sobre les desigualtats i proposa recomanacions per avançar cap a un sistema més equitatiu i inclusiu. Segons l’informe, malgrat que la participació global de dones i homes en la formació professional s’apropa a la paritat amb un 54,9 % de dones i un 45,1 % d’homes, persisteixen patrons de segregació horitzontal. Concretament, 13 famílies professionals continuen sent masculinitzades, sis són mixtes i sis feminitzades. Tot i això, la bretxa de gènere ha disminuït en 16 de les 25 famílies professionals entre 2017 i 2023. Per exemple, la presència femenina en Imatge i so ha passat del 29,6 % al 42,6 %, en Informàtica i comunicacions del 22,6 % al 32,7 % i en Transport i manteniment de vehicles del 4,1 % a l’11,6 %.
El president executiu de l’Agència FPCAT, José Luis Durán Moyano, ha destacat que l’anàlisi no es limita a descriure dades, sinó que ofereix eines per avançar cap a una formació professional més inclusiva, lliure de biaixos i amb igualtat d’oportunitats. L’estudi s’ha elaborat amb una metodologia mixta, combinant dades quantitatives i entrevistes qualitatives amb persones en formació i responsables dels centres. Entre les conclusions rellevants, l’informe evidencia que la formació professional pot esdevenir una palanca d’equitat, especialment per a les dones, tot i que la bretxa salarial global encara és del 19,5 %. Tanmateix, entre 2014 i 2022 aquesta diferència s’ha reduït en 6,4 punts percentuals. A més, l’ocupabilitat femenina amb qualificació mitjana ha millorat substancialment, passant d’un avantatge d'11,2 punts respecte a les dones amb qualificació inferior el 2014 a 24,3 punts el 2024.
L’estudi assenyala també que moltes desigualtats es generen abans de l’aula, a través d’imaginaris socials, orientacions esbiaixades i manca de referents en itineraris no normatius. Per això, l’Agència FPCAT proposa un Pla d’acció estructurat en tres eixos. El primer és la perspectiva feminista al sistema FPCAT, amb incorporació sistemàtica en dades, avaluació, currículums i formació del personal, i amb polítiques d’acció afirmativa en itineraris masculinitzats. El segon és impulsar itineraris lliures d’estereotips, amb reforç de competències STEM per a dones, ampliació d’opcions professionals i suport a itineraris no convencionals. El tercer és garantir entorns segurs amb protocols i criteris de qualitat per fomentar espais formatius i laborals inclusius. La jornada ha inclòs una taula rodona amb representants del Departament d’Educació, SOC, CFCC, sindicats, patronals i entitats del sector. Els participants han debatut sobre la implementació efectiva de les recomanacions i els reptes que cal superar.
