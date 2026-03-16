Els docents tallen carreteres i accessos a Barcelona en la primera jornada de vaga
Alguns dels talls es produeixen a la C-31 entre Badalona i Sant Adrià i a la Gran Via i la ronda de Dalt a Barcelona
ACN
Els docents en vaga estan tallant diverses carreteres i accessos a Barcelona en la primera jornada de vaga educativa convocada per aquesta setmana. Poc després de les set del matí uns 200 manifestants han tallat la C-31 en el punt que fa frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, i la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Barcelona. Una mica més tard s'hi ha afegit el tall de la ronda de Dalt a l'altura de Valldaura. En aquest cas, els manifestants havien quedat a l'altura de Vall d'Hebron, però s'han trobat molta presència policial i els Mossos d'Esquadra han començat a identificar manifestants i han decidit desplaçar-se fins a Valldaura. També es troba tallada l'A-2 a Cornellà de Llobregat.
A Badalona, uns 200 manifestants han entrat caminant pel ramal de l'autopista fins que hi han accedit i l'han tallat, sense presència policial.
A la Gran Via, més d'un centenar de persones han tallat la via en els dos sentits al crit de 'vaga educativa'. Els manifestants porten pancartes reivindicatives on es poden llegir missatges com 'Lluitar també és educar', 'Fer miracles no surt al currículum' o 'Educació pública i de qualitat'. En un primer moment no hi havia presència policial però poc després de començar el tall han arribat unes vuit furgonetes dels Mossos d'Esquadra. Alguns dels autobusos i dels vehicles particulars que sortien de Barcelona per anar cap al Baix Llobregat han girat per buscar rutes alternatives. En canvi, on sí que hi ha molts vehicles aturats és d'entrada a la capital catalana.
La mobilització es produeix el primer dia de les vagues territorialitzades que hi ha convocades al sector educatiu per aquesta setmana -aquest dilluns al Barcelonès i al Baix Llobregat- per continuar exigint millores laborals i després de l'acord "insuficient" amb CCOO i UGT. Divendres, la convocatòria és per a tot Catalunya.
