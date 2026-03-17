Els docents tallen l'N-240 a Montblanc en el segon dia de vagues educatives

Aquest dimarts estan convocats a l'aturada els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès

Docents mostrant pancartes durant la protesta a Montblanc / ACN

Els docents tallen aquest dimarts al matí l'N-240 a Montblanc en el segon dia de vagues educatives. Aquest dimarts estan cridats a l'aturada els professionals de l'educació del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. A Montblanc, els manifestants s'han trobat en una de les rotondes d'accés a la ciutat, a prop de l'AP-2 i de l'N-240. Cap a les 7.40 hores han barrat l'accés a l'autopista des de la rotonda amb pneumàtics, acompanyats de tres tractors de Revolta Pagesa. Posteriorment han caminat fins a tallar la nacional.

Dimecres, la vaga arribarà a la Catalunya central. Hi haurà mobilitzacions des de bon matí a totes les comarques centrals per confluir en una manifestació conjunta que començarà a 2/4 d'1 del migdia al Congost i que recorrerà el centre de la ciutat.

