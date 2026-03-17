El risc d'incendi aquest estiu pot ser el més baix dels darrers 4 anys, segons la Generalitat
També recorda que no cal abaixar la guàrdia, i que el període de prohibició de fer foc al bosc sense autorització comença aquest diumenge i s'allargarà fins el 15 d'octubre
El Departament d'Agricultura de la Generalitat reconeix en una nota que és molt aviat per parlar de l’estiu, però és molt probable que el perill d’incendi forestal sigui més baix que en els últims quatre anys.
Recorda que el punt àlgid de la darrera sequera a Catalunya es va registrar, en general, a començaments de 2024, i que des d’aleshores, les reserves hídriques no han deixat d’augmentar. Com sempre, les pluges que caiguin des d’ara fins a principis de juny seran determinants per disposar d’una imatge més precisa de com serà la nova campanya d’estiu d’incendis forestal, però també recorda que no cal abaixar la guàrdia, i adverteix que en els terrenys forestals queden les cicatrius de la darrera sequera i d’altres fenòmens meteorològics extrems. L’acumulació de fusta morta implica un perill difícil d’avaluar.
Per tot plegat, a partir d’aquest diumenge, 15 de març, i fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta és la segona temporada que funciona la plataforma 9PERFOC per a activitats amb risc d’incendi forestal, que inclou una localització amb mapa. Aquest programa es consolida com un salt endavant que permet tenir més control sobre les activitats més susceptibles d’originar un incendi forestal. La digitalització completa del procediment compleix tres objectius: l’automatització de la presentació de la sol·licitud, la millora dels criteris d’autorització i el compromís d’avisar per SMS en cas de suspensió de l’autorització. La ubicació de les activitats sobre el mapa no només facilita la vigilància, sinó també el seguiment sobre el terreny per part dels agents de l’autoritat.
Cal una autorització per fer activitats amb risc d’incendi forestal
Les activitats amb risc d’incendi forestal són aquelles que poden desencadenar un incendi en zones forestals o altres àrees naturals. Són pràctiques que generen flames, deflagracions o espurnes en entorns propicis per a la propagació dels incendis i, per tant, requereixen supervisió i precaució per prevenir danys ambientals i garantir la seguretat pública. Aquestes activitats poden ser focs d’activitats d’esbarjo, fogueres i barbacoes, cremes de restes vegetals i activitats pirotècniques, entre d’altres. La norma regula que en els terrenys forestals, poblats o no d’espècies arbòries, i en la franja de 400 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat. Això no obstant, la mateixa norma habilita un sistema d’autoritzacions excepcionals que és justament el que cal seguir a partir del 15 de març.
Durant l’època d’alt risc d’incendi de 2025 es van autoritzar més de 15.000 sol·licituds en més de 50.000 ubicacions.
Les sol·licituds d’aquestes activitats es poden tramitar per internet, mitjançant el formulari i, presencialment, a les oficines comarcals que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té desplegades pel territori.
