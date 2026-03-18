Alerten del risc neurològic de lesions irreversibles per consumir 'gas del riure'
Guttmann Hospital de Neurorehabilitació ha alertat del risc després d'atendre 6 joves amb seqüeles greus
ACN
Guttmann Hospital de Neurorehabilitació ha alertat del risc neurològic sever pel consum d'òxid nitrós o 'gas del riure'. El seu consum s'ha popularitzat entre els joves pel seu cost baix, l'accés fàcil i el desconeixement sobre els seus efectes secundaris, afirma el centre. De fet, entre 2020 i 2025 sis pacients han ingressat a Guttmann amb seqüeles neurològiques greus a conseqüència del seu consum. Els professionals han alertat que una exposició habitual a aquest element pot causar lesions greus i irreversibles, com ara pèrdua o alteració de la sensibilitat i del moviment voluntari de les extremitats, així com alteracions en la coordinació i l'equilibri.
Com a droga reactiva, l'òxid nitrós s'inhala mitjançant globus o cartutxos metàl·lics cilíndrics i el seu efecte dura entre 15 i 45 minuts, depenent de la dosi. La metgessa rehabilitadora al Guttmann Margarita Vallès afirma que hi ha una falsa percepció social de seguretat en el seu consum, però alerta que el seu consum habitual pot causar lesions neurològiques greus i irreversibles perquè interfereix en el metabolisme de la vitamina B12, essencial en processos cel·lulars i metabòlics. Això pot derivar en una pèrdua de la mielina, una estructura de les neurones que permet la transmissió dels impulsos entre elles, especialment a la medul·la espinal, però també en els serveis perifèrics o en l'àmbit cerebral.
Els sis pacients tractats a Guttmann eren cinc homes i una dona d'entre 19 i 25 anys, que van estar ingressats entre un i tres mesos. Tots presentaven tetraparèsia o paraparèsia (debilitat muscular a les quatre extremitats o a les cames, respectivament), cinc hipopal·lestèsies (pèrdua de la capacitat de percebre vibracions) i dues hipoestèsies (disminució de la sensació al tacte). En alguns casos, aquests símptomes implicaven dificultats en la marxa i, fins i tot, la necessitat d'emprar una cadira de rodes.
Fins a 200 'globus' per dia
Un d'aquests casos va ser descrit per la doctora Vallès el 2021 a la 'Revista Neurologia'. Es tractava d'un jove de 22 anys amb una degeneració medul·lar subaguda secundària a l'ús prolongat d'aquesta substància. Havia començat dos anys abans el consum de manera esporàdica i des de feia vuit mesos diàriament, arribant a inhalar fins a 200 'globus' per dia.
El psicòleg del centre, Joan Saurí, ha afegit que el perfil dels pacients acostuma a ser el de persones sense rutines ni hàbits, a vegades amb situacions familiars complicades, que el fan servir "com a via d'escapament". Per això, és comú que hi hagi també un consum d'alcohol excessiu o trastorns d'ansietat, la qual cosa porta sovint a deixar d'alimentar-se adequadament, com passa amb l'alcoholisme.
Els professionals adverteixen que, tot i que en general fa falta un ús continuat perquè hi hagi efectes patològics, en els majors de 40 anys i en les persones amb nivells baixos de B12, l'efecte pot donar-se molt abans. Vallès explica que a vegades la persona es recupera totalment, però en d'altres queden seqüeles a llarg termini. En el cas dels pacients de Guttmann, un va presentar una recuperació completa i la resta una persistència dels dèficits, tot i que amb una millora del nivell funcional.
En funcionar com a anestèsic dissociatiu, el gas també pot causar al·lucinacions, vocalització incontrolada, alteracions de la percepció, desorientació espacial i temporal o reduir la sensibilitat al dolor. Són habituals les cremades a la boca i les vies respiratòries o els accidents traumàtics, ja que la droga altera la percepció i augmenta el risc de caigudes o accidents de trànsit.
A més, els casos no sempre són identificats als hospitals d'origen perquè poden quedar camuflats pels símptomes neurològics i ser diagnosticats com una altra afecció.
Segons el darrer informe publicat pel Departament de Salut, l'òxid nitrós és la droga més consumida dins de la categoria 'Noves substàncies psicoactives', amb un 1,6% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys que el van consumir el 2025.
