Castellolí adquireix un terreny per garantir aparcament públic i obrir opcions d'habitatge
L'Ajuntament de Castellolí formalitza la compra d'un espai al centre del poble, per donar mobilitat i futur habitatge públic
Ruben Costa
El terreny situat davant del bar La Brillante, just al centre i cor del poble, per un import de 143.000 euros, ha sigut comprat per l'Ajuntament de Castellolí. Aquesta adquisició posiciona la continuïtat del pàrquing públic i alhora futurs habitatges públics. Joan Serra, l'alcalde de Castellolí, diu: "És una bona oportunitat poder tenir un terreny amb propietat municipal que manté la seva funció actual de zona d'aparcament, especialment després de la reordenació de l'Avinguda Unió la limitació de cotxes al centre del poble. Alhora ens permet en el futur explorar alternatives d'habitatge, una necessitat creixent per a molts joves i persones grans del municipi".
Segons Serra, la tramitació per adquirir el terreny ha sigut complexa i ha requerit més de dos anys i mig per poder completar els processos administratius. "Ha estat un camí difícil, especialment per la complexitat derivada de la Sareb i de la documentació prèvia, però finalment hem pogut signar l’acta de compra. És un motiu d’alegria i de satisfacció per a tot l’equip de govern.”
