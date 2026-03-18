Castellolí adquireix un terreny per garantir aparcament públic i obrir opcions d'habitatge

L'Ajuntament de Castellolí formalitza la compra d'un espai al centre del poble, per donar mobilitat i futur habitatge públic

Signatura del nou espai

Signatura del nou espai / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

El terreny situat davant del bar La Brillante, just al centre i cor del poble, per un import de 143.000 euros, ha sigut comprat per l'Ajuntament de Castellolí. Aquesta adquisició posiciona la continuïtat del pàrquing públic i alhora futurs habitatges públics. Joan Serra, l'alcalde de Castellolí, diu: "És una bona oportunitat poder tenir un terreny amb propietat municipal que manté la seva funció actual de zona d'aparcament, especialment després de la reordenació de l'Avinguda Unió la limitació de cotxes al centre del poble. Alhora ens permet en el futur explorar alternatives d'habitatge, una necessitat creixent per a molts joves i persones grans del municipi".

Segons Serra, la tramitació per adquirir el terreny ha sigut complexa i ha requerit més de dos anys i mig per poder completar els processos administratius. "Ha estat un camí difícil, especialment per la complexitat derivada de la Sareb i de la documentació prèvia, però finalment hem pogut signar l’acta de compra. És un motiu d’alegria i de satisfacció per a tot l’equip de govern.”

Joan Arqué debuta al capdavant d’una Mostra Igualada que aposta pels nous llenguatges i guanya presència al carrer

Espanya prepara l’evacuació dels seus militars desplegats a l’Iraq

Brams torna amb un disc que vol reencendre la flama independentista

Les assistències sanitàries i la seguretat van centrar el 2025 el gruix de les trucades al 112 des de l'Anoia

El Saló de l’Ensenyament habilita punts exprés d’orientació per resoldre dubtes als estudiants

Mor Tsutomu Shibayama, director de 'Doraemon' i referent de l'anime japonès, als 84 anys

La picada d’ullet de Rosalía a Barcelona en el 'Lux Tour': porta la Sagrada Família al peu del micro

Dels 10 euros del Goncourt al milió d’euros del premi Aena: quant val el millor llibre de l’any?
