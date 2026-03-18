El Congrés descarta la llei del govern espanyol per reduir la taxa d'alcoholèmia a 0,1 mg per litre d’aire

La iniciativa, impulsada pel govern espanyol, ha decaigut amb els vots en contra del PP, Vox i ERC

Un agent de la Guàrdia Urbana de Reus realitza la prova d'alcoholèmia a un conductor durant l'operatiu Kanpai a Reus / Ariadna Escoda

El Congrés ha descartat aquest dimecres la proposició de llei del govern espanyol que pretenia reduir la taxa màxima d’alcohol en la conducció fins als 0,1 mil·ligrams per litre d'aire espirat o 0,2 grams per litre en sang per a tots els usuaris, independentment del tipus o de l’antiguitat del permís. La ponència d’aquesta proposta, registrada pel PSOE, pretenia modificar uns límits aprovats l’any 2003, però ha decaigut a la Comissió d’Interior amb els vots del PP, Vox, ERC i UPN. En la seva intervenció, la diputada republicana Inés Granollers ha argumentat que l'índex d'alcoholèmia hauria de ser “zero a zero”. “Aquesta llei no evitarà els accidents i generarà frustració”, ha defensat, tot dient que la proposta era poc ambiciosa.

Des d’ERC proposen jubilar els conductors professionals més grans, fet que evitaria molts accidents. Així mateix, reclamen mesures per acabar amb les llistes d’espera per aconseguir llicències de conducció, que a Catalunya sumen unes 10.000 persones pendents d’examinar-se. “Hi ha moltes altres formes d’evitar accidents”, ha ressaltat abans de demanar més inversions a les carreteres catalanes com l’AP-7 o l’A-2. En el cas del PP, han argumentat que la proposta no estava ben plantejada i incorporava “deficiències tècniques”.

Després de la votació, el diputat socialista Manuel Arribas ha acusat el PP de deixar-se endur pels “interessos econòmics” i ha anunciat que tornaran a portar la iniciativa a votació pròximament. “Lamentem profundament que també ERC s’hagi alineat en aquest vot amb el PP i l’extrema dreta”, ha ressaltat en declaracions a la premsa. Segons ha dit, els plantejaments dels republicans eren “una excusa” per justificar el seu vot en contra.

