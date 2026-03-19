Nova vaga de metges a Catalunya: dos dies d’aturades per reclamar millores urgents a Salut
El sindicat convocant fa avui un acte informatiu per als ciutadans i demà protestarà de l'Hospital del Mar al Parlament
Laura Fíguls (ACN)
El sindicat Metges de Catalunya torna a cridar el col·lectiu a la vaga aquest dijous i divendres, la vuitena i la novena aturada des de l’octubre, per reclamar un conveni propi i millores laborals, com eliminar les guàrdies de 24 hores i altres mesures davant la sobrecàrrega assistencial. El sindicat ha organitzat dijous un acte a Barcelona per apropar les reivindicacions als ciutadans i, de cara a divendres, els metges es manifestaran de l’Hospital del Mar al Parlament, on preveuen coincidir amb els docents, que culminaran, per la seva banda, una setmana de vagues repartides pel territori amb una jornada central a Barcelona. El sindicat lamenta que el Departament de Salut no hagi atès “cap de les reivindicacions” que els porten a la vaga.
El sindicat interpel·la el Departament de Salut en les reivindicacions i insisteix que la consellera Olga Pané no s’ha reunit amb el comitè de vaga per negociar possibles solucions a les demandes del col·lectiu, al marge que hagin coincidit en altres espais, com en la taula mèdica del 2 de març.
Metges de Catalunya va demanar per escrit divendres passat al president Salvador Illa i a Pané que donessin compliment a la moció del Parlament que instava el Govern a negociar amb els representants dels metges, però no n’han rebut cap resposta concreta més enllà de la de tràmit, expliquen fonts del sindicat a l’ACN. L’organització també ha estat pendent de la compareixença del president Salvador Illa aquest dimecres al Parlament feta a petició de Junts per "la situació de col·lapse que pateix Catalunya", però no n'esperava cap mesura per apropar posicions.
Entre les reclamacions del sindicat, hi ha la de mantenir el respecte a la singularitat i responsabilitat del treball dels metges; reformar el règim actual de jornada complementària i descansos postguàrdia; augmentar la retribució per hora de guàrdia i situar-la, com a mínim, en el 175% del valor de l’hora ordinària i anticipar l’edat de jubilació.
El sindicat també demana limitar les agendes dels metges de família a un màxim de 25 actes assistencials, entre presencials i no presencials i mantenir, a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS), el terç no assistencial i estendre’l a tots els centres del sistema sanitari públic com a fórmula per potenciar la formació, docència i recerca.
Serveis mínims
El Departament d'Empresa i Treball ha decretat, com a serveis mínims per als centres i establiments de l'àmbit del Siscat, el "normal funcionament" del servei d'urgències i de les unitats especials, així com garantir tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions "urgents i de necessitat vital" i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.
També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica "inajornable" derivada de l'atenció urgent i greu, i en els centres d'assistència extrahospitalària i d'assistència primària es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla durant el primer dia i el sego dia s'ampliarà a un terç de la plantilla.
Els serveis farmacèutics es mantindran amb el personal facultatiu adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nit que estiguin establerts, i s'haurà de garantir el servei de transport sanitari per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol mena i requisit, per tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia. A més, s'haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques.
La resta de serveis no previstos funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en què passarà a ser del 50%. Els serveis de donació de sang també funcionaran al 50%, el personal sanitari dels centres penitenciaris i educatius del Departament de Justícia haurà d'oferir el mateix servei que un dia festiu i caldrà atendre les comunicacions telefòniques que s'hagin d'atendre sense demora.
Explicacions a la ciutadania
Sobre les mobilitzacions previstes al carrer en aquestes dues jornades de vaga, el sindicat muntarà un acte dijous al matí a la plaça de la Universitat de Barcelona per informar els ciutadans de les reivindicacions del col·lectiu i també escoltar les seves experiències com a pacients i usuaris.
Divendres, tenen previst manifestar-se amb sortida a l’Hospital del Mar, per la seva proximitat amb el Parlament i, també, perquè és el centre del qual la consellera va ser gerent durant més de deu anys, assenyalen les mateixes fonts del sindicat. L’itinerari de la manifestació preveu desplaçar-se fins al Parlament i, cap al migdia, confluir amb la manifestació dels docents. La protesta davant la cambra catalana havia de coincidir amb el ple per votar els pressupostos de la Generalitat, però aquest dimecres el Govern ha retirat els comptes per "donar-se més temps" per negociar amb ERC.
Com va passar el febrer, l’aturada dels metges coincideix amb una convocatòria més àmplia a nivell estatal, de tota la setmana, i a la qual el sindicat català dona suport, si bé prefereix centrar-se en les dues jornades pròpies. Metges de Catalunya, sindicat majoritari en el col·lectiu, té previst continuar mobilitzant-se en els propers mesos si no troben sortida a les reclamacions.
