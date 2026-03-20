Mas defensa que "sense pressupostos no es pot governar" i apunta que la majoria de la investidura "no és operativa"
L'expresident diu que la retirada dels comptes demostra una "evident debilitat governamental"
ACN
L'expresident de la Generalitat Artur Mas afirma, en un article que publica el diari Ara, que "sense pressupostos es pot administrar, però no governar". Després que Govern i ERC hagin pactat retirar els comptes del Parlament per donar-se quatre mesos per negociar, Mas considera que aquesta decisió fa palesa una "evident debilitat governamental". "Dit amb altres paraules, la majoria que a l’estiu del 2024 va fer possible el govern del president Illa no és operativa", ha afegit. Així mateix, l'expresident augura que després de les eleccions andaluses no es resoldrà l'IRPF perquè, segons ha indicat, "l'escull" és que el PSOE hauria d'acceptar que la gestió tributària la facin les institucions catalanes i no les estatals.
Mas ha exposat les diferències entre administrar i governar. Segons ha dit, administrar equivaldria a garantir el funcionament ordinari dels serveis públics i la continuïtat de les polítiques públiques que ja estan endegades. En canvi, governar "comporta marcar prioritats, transformar el present i preparar el futur". "Per administrar no cal un govern, n’hi ha prou amb els empleats públics. Per governar en el sentit que he esmentat sí que cal un govern", ha conclòs.
L'expresident de la Generalitat ha assenyalat que "dissortadament" cada vegada és més habitual que situacions que haurien de ser "excepcionals" es vegin com a normals. I ha defensat que no aprovar pressupostos "hauria de ser l’excepció, no la norma".
En aquest context, ha afirmat que les condicions que ERC va posar a la investidura d'Illa depenen més del PSOE que no pas de la política catalana. I, en conseqüència, això fa que es depengui dels interessos dels socialistes espanyols. "Uns interessos que, molt em temo, s’aniran allunyant de les necessitats i prioritats catalanes a mesura que s’apropin les eleccions generals que, a tot estirar, toquen l’any vinent", ha afegit.
