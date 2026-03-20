Mas defensa que "sense pressupostos no es pot governar" i apunta que la majoria de la investidura "no és operativa"

L'expresident diu que la retirada dels comptes demostra una "evident debilitat governamental"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas en una conferència.

L'expresident de la Generalitat Artur Mas en una conferència. / Mariona Puig

L'expresident de la Generalitat Artur Mas afirma, en un article que publica el diari Ara, que "sense pressupostos es pot administrar, però no governar". Després que Govern i ERC hagin pactat retirar els comptes del Parlament per donar-se quatre mesos per negociar, Mas considera que aquesta decisió fa palesa una "evident debilitat governamental". "Dit amb altres paraules, la majoria que a l’estiu del 2024 va fer possible el govern del president Illa no és operativa", ha afegit. Així mateix, l'expresident augura que després de les eleccions andaluses no es resoldrà l'IRPF perquè, segons ha indicat, "l'escull" és que el PSOE hauria d'acceptar que la gestió tributària la facin les institucions catalanes i no les estatals.

Mas ha exposat les diferències entre administrar i governar. Segons ha dit, administrar equivaldria a garantir el funcionament ordinari dels serveis públics i la continuïtat de les polítiques públiques que ja estan endegades. En canvi, governar "comporta marcar prioritats, transformar el present i preparar el futur". "Per administrar no cal un govern, n’hi ha prou amb els empleats públics. Per governar en el sentit que he esmentat sí que cal un govern", ha conclòs.

L'expresident de la Generalitat ha assenyalat que "dissortadament" cada vegada és més habitual que situacions que haurien de ser "excepcionals" es vegin com a normals. I ha defensat que no aprovar pressupostos "hauria de ser l’excepció, no la norma".

Notícies relacionades

En aquest context, ha afirmat que les condicions que ERC va posar a la investidura d'Illa depenen més del PSOE que no pas de la política catalana. I, en conseqüència, això fa que es depengui dels interessos dels socialistes espanyols. "Uns interessos que, molt em temo, s’aniran allunyant de les necessitats i prioritats catalanes a mesura que s’apropin les eleccions generals que, a tot estirar, toquen l’any vinent", ha afegit.

  1. Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
  2. L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
  3. «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
  4. El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
  5. Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
  6. Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
  7. Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
  8. Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”

Mas defensa que "sense pressupostos no es pot governar" i apunta que la majoria de la investidura "no és operativa"

Mas defensa que "sense pressupostos no es pot governar" i apunta que la majoria de la investidura "no és operativa"

Directe | La protesta dels docents a Manresa talla la ronda des de l'Ausa fins al Sanya

Directe | La protesta dels docents a Manresa talla la ronda des de l'Ausa fins al Sanya

Trenta anys, dues carreres i un mercat laboral que la tracta "com una nena petita": les barreres que afronten les persones amb discapacitat

Trenta anys, dues carreres i un mercat laboral que la tracta "com una nena petita": les barreres que afronten les persones amb discapacitat

Tradició i passeig: la Seu renova el carrer Major

Tradició i passeig: la Seu renova el carrer Major

Docents tallen la C-25, a Manresa

Catalunya arrenca el 2026 amb la butxaca sota pressió: pugen preus i així queden les pensions

Catalunya arrenca el 2026 amb la butxaca sota pressió: pugen preus i així queden les pensions

Talls de trànsit en els accessos de Barcelona, l'A-2 a Abrera i la C-17 per la vaga de docents

Talls de trànsit en els accessos de Barcelona, l'A-2 a Abrera i la C-17 per la vaga de docents

Puig-reig engega una campanya de mecenatge per restaurar quatre dels vitralls més antics de la colònia de Cal Pons

Puig-reig engega una campanya de mecenatge per restaurar quatre dels vitralls més antics de la colònia de Cal Pons
