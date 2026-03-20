Talls de trànsit en els accessos de Barcelona, l'A-2 a Abrera i la C-17 per la vaga de docents

Aquest divendres la convocatòria és per a tot Catalunya després d'una setmana d'aturades per territoris

Aquest divendres estan cridats a la vaga els docents de tot Catalunya, tant de la pública com de la concertada, així com personal d'atenció educativa, d'administració i serveis i del lleure educatiu.

ACN - Redacció

Barcelona

Els docents tallen la ronda de Dalt en diversos punts aquest divendres al matí, cinquè dia de vagues. El primer tall s'ha produït poc abans de les 7 del matí, quan unes 400 persones han barrat el pas als vehicles en els dos sentits de la marxa a Santa Coloma de Gramenet, just abans del nus de la Trinitat. Poc després de les set un centenar de persones ha tallat també la mateixa via a l'altura de Vall d'Hebron, i cap a les 7.20 hores s'ha afegit un tercer tall a la B-20 a l'altura del centre comercial Finestrelles, a Esplugues de Llobregat.

Cap a les 7.40 hores unes 150 persones ha tallat també la C-17 a Gurb, al punt en què aquesta via s'uneix amb la C-25, en els dos sentits de la marxa. També es troba tallada l'A-2 a Abrera.

Aquí tens el minut a minut de la vaga:

