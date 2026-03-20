Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
Aquest divendres estan cridats a la vaga els docents de tot Catalunya, tant de la pública com de la concertada, així com personal d'atenció educativa, d'administració i serveis i del lleure educatiu
Els docents es tronen a mobilitzar aquest divendres en el cinquè dia de vaga. La jornada ha arrencat amb talls de trànsit als accessos de Barcelona, l'enllaç de la C-17 i la C-25 a Gurb i l'A-2 a Abrera. Segueix el minut a minut de la protesta a Regió7.
Per la protesta dels docents a la C-25, a Manresa, els Mossos d'Esquadra han tallat el trànsit a tota la ronda de la ciutat des de l'enllaç amb la C-55, davant la fàbrica d'Ausa, i fins a Sant Joan de Vilatorrada, a la sortida del Suanya i el nou polígon del Pont Nou.
Al centre de la ciutat, també hi ha problemes per circular, amb col·lapse a la plaça de la Creu, les Bases de Manresa i la plaça de Prat de la Riba.
El tall de la C-25 a Manresa ha inclòs la crema de pneumàtics al mig de l'eix Transversal i una pintada sobre l'asfalt que defensa "Educació en lluita". La norantena de docents han ocupat els dos sentits de la marxa.
En declaracions a l'ACN, la delegada d'USTEC·STEs (IAC) i mestra a Santa Coloma Patricia Morales ha assegurat que el conflicte ve "d'un malestar acumulat des de fa anys" i ha defensat que les principals reivindicacions impliquen recuperar el poder adquisitiu i incrementar les plantilles als centres. "La gent s'ha mobilitzat perquè ens falten mans a les escoles", ha afirmat, tot criticant també l'acord assolit pel Govern amb sindicats minoritaris.
Els docents que es manifesten a Manresa han arribat fins a la C-25 i l'han tallat en ambdós sentits. És una acció prèvia abans de marxar cap a Barcelona per unir-se a la manifestació unitària amb mestres i professors de tot Catalunya.
A Manresa, unes 90 persones tallen la circulació a l'avinguda de les Bases i inicien la marxa en direcció la FUB.
La mobilització s'estén a l'A-2, a Abrera
Cap a les 7.40 hores unes 150 persones ha tallat la C-17 a Gurb, al punt d'unió amb la C-25, en els dos sentits de la marxa. La intenció era estar-hi uns 45 minuts
Més talls a Barcelona: un centenar de persones bloqueja la ronda de Dalt a l'altura de Vall d'Hebron i hi ha un tercer tall a l'altura del centre comercial Finestrelles, a Esplugues de Llobregat
El primer tall s'ha produït poc abans de les set del matí, quan unes 400 persones han barrat el pas als vehicles en els dos sentits a Santa Coloma de Gramenet, just abans del nus de la Trinitat.
