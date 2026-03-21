La vacunació, una eina imprescindible contra el tètanus
El vaccí contra la infecció és necessària, ja que el fet d'haver patit la malaltia no protegeix
Regió7
El tètanus, com el que ha contret el noi bagenc, fill d'una família antivacunes, ingressat molt greu a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa tan sols es pot prevenir mitjançant la vacunació, ja que el fet d'haver patit la malaltia no protegeix, segons explica el departament de Salut.
La vacunació antitetànica es duu a terme amb vacunes que contenen el component tetànic i que són molt eficaces. Aquesta vacunació es realitza mitjançant la vacunació sistemàtica abans d'haver contret la malaltia, o en situació de risc, en cas que la persona s’hagi fet una ferida.
La vacunació en els infants es realitza mitjançant la vacuna hexavalent (que conté els antígens contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, Haemophilus influenzae tipus b i l’hepatitis B) i se n’administren tres dosis als dos, quatre i onze mesos. Posteriorment, s’administren dues dosis de record als sis anys i onze-dotze anys, la DTPa-PI (contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina i la poliomielitis) i la dTpa (contra el tètanus,la diftèria i la tos ferina), respectivament, tal com es fa constar al calendari de vacunacions, recorda Salut.
Amb la vacunació contra la tos ferina en les embarassades amb vacuna dTpa també es reforça la immunitat contra el tètanus. A més, amb l’objectiu de protegir les persones al llarg de la vida, també cal administrar dues dosis més de vacuna contra el tètanus als quaranta anys i als seixanta-cinc anys.
Als adults no vacunats, és a dir, als que no han rebut mai cap dosi de la vacuna, se’ls ha d’administrar tres dosis de vacuna: la primera, al més aviat possible; la segona, amb un interval mínim de quatre setmanes després de la primera, i la tercera, com a mínim sis mesos després de la segona dosi. I, posteriorment, n’han de rebre dosis de reforç.
En cas que una persona es faci una ferida, el protocol que cal seguir és diferent segons el tipus de ferida. Cal consultar un professional sanitari davant d’una ferida per si és necessari administrar una dosi de record addicional.
