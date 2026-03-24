Catalunya reforça els dispositius de seguretat de les celebracions religioses per Setmana Santa
El Gabinet de Coordinació Antiterrorista acorda augmentar també la vigilància en aglomeracions i nodes de transport
ACN
Catalunya reforçarà els dispositius de seguretat per a les celebracions religioses durant la Setmana Santa. La decisió s'ha pres en la reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista presidida aquest dimarts per la consellera d'Interior, Núria Parlon. En un context internacional marcat per la guerra a l'Iran i pel grau 4 sobre 5 d'amenaça terrorista que es manté arreu de l'Estat, el gabinet també ha decidit que s'augmentarà la vigilància en aglomeracions i nodes de transport, davant l'increment previst de turistes i de l'elevada afluència a l'espai públic durant aquests dies. Continuen activades, a més, les mesures excepcionals de reforç aprovades l'octubre del 2023 en relació amb els interessos d'Israel i de la comunitat jueva.
Durant la reunió, que ha comptat amb la participació del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, el bagenc Miquel Esquius, també s'han revisat les mesures vigents de prevenció, protecció i resposta antiterrorista desplegades arreu del territori, adaptades al nou context global.
S'ha subratllat que, en l'actual escenari bèl·lic, les forces i cossos de seguretat continuen sent un objectiu potencial d'interès per a possibles atemptats terroristes. Per aquest motiu, el Gabinet de Coordinació Antiterrorista ha insistit en la necessitat d'extremar les mesures d'autoprotecció de Mossos, policies locals i la resta d'operadors de seguretat.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa