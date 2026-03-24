Catalunya reforça els dispositius de seguretat de les celebracions religioses per Setmana Santa

El Gabinet de Coordinació Antiterrorista acorda augmentar també la vigilància en aglomeracions i nodes de transport

Imatge d'arxiu de la processó de Divendres Sant de Manresa / OSCAR BAYONA / Arxiu

ACN

Barcelona

Catalunya reforçarà els dispositius de seguretat per a les celebracions religioses durant la Setmana Santa. La decisió s'ha pres en la reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista presidida aquest dimarts per la consellera d'Interior, Núria Parlon. En un context internacional marcat per la guerra a l'Iran i pel grau 4 sobre 5 d'amenaça terrorista que es manté arreu de l'Estat, el gabinet també ha decidit que s'augmentarà la vigilància en aglomeracions i nodes de transport, davant l'increment previst de turistes i de l'elevada afluència a l'espai públic durant aquests dies. Continuen activades, a més, les mesures excepcionals de reforç aprovades l'octubre del 2023 en relació amb els interessos d'Israel i de la comunitat jueva.

Durant la reunió, que ha comptat amb la participació del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, el bagenc Miquel Esquius, també s'han revisat les mesures vigents de prevenció, protecció i resposta antiterrorista desplegades arreu del territori, adaptades al nou context global.

Notícies relacionades

S'ha subratllat que, en l'actual escenari bèl·lic, les forces i cossos de seguretat continuen sent un objectiu potencial d'interès per a possibles atemptats terroristes. Per aquest motiu, el Gabinet de Coordinació Antiterrorista ha insistit en la necessitat d'extremar les mesures d'autoprotecció de Mossos, policies locals i la resta d'operadors de seguretat.

  1. El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
  2. Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
  3. Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
  4. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  5. Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
  6. El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
  7. Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
  8. La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa

La geganta Sibil·la: l'homenatge de l'Alternativa a les treballadores de la primera gran vaga d'època franquista

La geganta Sibil·la: l'homenatge de l'Alternativa a les treballadores de la primera gran vaga d'època franquista

El Furio Jol suma medalles a l’Open de Saragossa i al Campionat de Catalunya Infantil

El Furio Jol suma medalles a l’Open de Saragossa i al Campionat de Catalunya Infantil

Catalunya reforça els dispositius de seguretat de les celebracions religioses per Setmana Santa

Catalunya reforça els dispositius de seguretat de les celebracions religioses per Setmana Santa

Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca

Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca

L’Ajuntament d'Olesa de Montserrat impulsa una estratègia per abordar l’edatisme

L’Ajuntament d'Olesa de Montserrat impulsa una estratègia per abordar l’edatisme

L'atenció turística de Berga s'unifica els caps de setmana per millorar el servei i optimitzar recursos

L'atenció turística de Berga s'unifica els caps de setmana per millorar el servei i optimitzar recursos

Dos ferits greus en un accident entre tres cotxes a Masquefa

Dos ferits greus en un accident entre tres cotxes a Masquefa

El futur incert de Puig: així afectaria la possible 'fusió' amb Estée Lauder

El futur incert de Puig: així afectaria la possible 'fusió' amb Estée Lauder
