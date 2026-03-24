El CEN descobreix les ermites singulars de Pontons en una ruta circular
Una excursió de 10 km combina natura, patrimoni i cultura seguint una proposta literària
Regió7
El CEN va organitzar una sortida per l’entorn de Pontons amb l’objectiu de conèixer dues de les seves ermites més emblemàtiques, en una excursió circular d’uns 10 quilòmetres. L’activitat seguia una proposta recollida en el llibre "Ermites en llocs singulars" de l’escriptor Joan Escalé, que destaca racons amb un interès especial tant pel seu valor patrimonial com pel seu entorn natural.
Durant la jornada, el grup va visitar en primer lloc l’església romànica de Sant Joan de la Muntanya, situada en un indret elevat i amb vistes privilegiades, literalment suspesa sobre un rocam. La ruta va continuar fins a la capella de Sant Salvador de la Balma, un espai especialment singular per la seva ubicació, encaixada entre les formacions rocoses que envolten el municipi. L’excursió es va desenvolupar en un ambient distès i participatiu, permetent als assistents gaudir d’una proposta que combinava activitat física amb la descoberta del patrimoni històric i paisatgístic de la zona.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques