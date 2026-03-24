El CEN descobreix les ermites singulars de Pontons en una ruta circular

Una excursió de 10 km combina natura, patrimoni i cultura seguint una proposta literària

Sant Salvador de la Balma

Sant Salvador de la Balma

El CEN va organitzar una sortida per l’entorn de Pontons amb l’objectiu de conèixer dues de les seves ermites més emblemàtiques, en una excursió circular d’uns 10 quilòmetres. L’activitat seguia una proposta recollida en el llibre "Ermites en llocs singulars" de l’escriptor Joan Escalé, que destaca racons amb un interès especial tant pel seu valor patrimonial com pel seu entorn natural.

Durant la jornada, el grup va visitar en primer lloc l’església romànica de Sant Joan de la Muntanya, situada en un indret elevat i amb vistes privilegiades, literalment suspesa sobre un rocam. La ruta va continuar fins a la capella de Sant Salvador de la Balma, un espai especialment singular per la seva ubicació, encaixada entre les formacions rocoses que envolten el municipi. L’excursió es va desenvolupar en un ambient distès i participatiu, permetent als assistents gaudir d’una proposta que combinava activitat física amb la descoberta del patrimoni històric i paisatgístic de la zona.

