La sortida de Montero del Govern espanyol i les eleccions andaluses impacten en la negociació dels pressupostos a Catalunya
Els comicis compliquen el calendari dels comptes catalans, però la marxa de la ministra dona una oportunitat per avançar en l’IRPF
Luis Ángel Sanz
L'ona expansiva de la convocatòria de les eleccions andaluses per al 17 de maig té un impacte a molts nivells, també en la política catalana. La data escollida té una repercussió directa en la negociació dels pressupostos de la Generalitat entre el Govern i ERC. D’una banda, complica les coses, ja que difícilment els socialistes s’arriscaran a concedir a ERC nous avenços competencials en plena precampanya i campanya electoral andalusa. D’altra banda, la sortida de la vicepresidenta i ministra María Jesús Montero del Govern central per ser candidata del PSOE andalús dona un marge per a l’aproximació entre socialistes i ERC sobre la cessió de l’IRPF. Les eleccions andaluses són per a Catalunya, alhora, un risc i una oportunitat.
En l’àmbit del risc, la data del 17 de maig és poc convenient per als negociadors dels pressupostos catalans. ERC demana, a canvi de donar suport als comptes de Salvador Illa, que el Govern concedeixi a la Generalitat “nous espais de sobirania”, és a dir, noves conquestes competencials per a Catalunya. És complicat pensar que el president Sánchez accedeixi a donar algun nou avenç competencial abans de les eleccions a Andalusia, ja que complicaria les aspiracions de Montero. En conseqüència, els comicis autonòmics dificulten que a Catalunya pugui haver-hi un pacte pressupostari abans que els andalusos hagin passat per les urnes.
A Catalunya, tramitar uns pressupostos sol durar entre 40 i 50 dies. És el procés que va des que s’aproven al Consell Executiu i es porten al Parlament per superar tots els tràmits fins a la votació final. Si és impossible arribar a un acord de pressupostos abans del 17 de maig, això condemna els comptes catalans a no poder ser aprovats fins, com a mínim, el mes de juliol. L’últim dia possible és el 31, quan acaba el període de sessions. Després, el Parlament està tancat fins al mes de setembre.
El PSOE no és partidari d’obrir cap meló a Catalunya abans de les andaluses
El PSOE afronta una campanya molt complicada a Andalusia i qualsevol interferència de la negociació amb ERC pot tenir efectes letals per al partit. Les enquestes que tenen a la Moncloa i a Ferraz damunt la taula són molt dolentes, tot i que asseguren que la mobilització de l’últim mes pel “No a la guerra” està animant les seves bases a la comunitat andalusa. Per això, els socialistes són partidaris de no obrir cap meló, ni cap negociació sobre una “cessió de sobirania”, com la qualifica ERC, abans del 17 de maig. I així no donar més armes al PP i a Vox de les que ja tenen.
El desbloqueig de l’IRPF?
Tanmateix, les eleccions autonòmiques també poden ser una oportunitat per impulsar la legislatura a Catalunya. Les relacions entre el Govern i ERC estan tocades perquè la Generalitat no ha aconseguit avanços en la recaptació de l’IRPF, tot i que va ser un compromís que Illa va adquirir amb els republicans en la seva investidura. Un dels grans obstacles que explica la manca d’avanços és que la ministra Montero s’oposava rotundament a cedir la gestió d’aquest impost. La seva sortida del Govern per ser candidata obre una porta a canviar les coses.
Esquerra considera que hi ha perfils al Govern, com el del ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, o el secretari d’Estat d’Hisenda, Javier Gascón, molt més permeables a aquesta qüestió. Els republicans solen recordar que el ministre va dir al setembre de l’any passat, en una visita a Catalunya, que era “perfectament plausible” i fins i tot “més eficient” que les agències tributàries autonòmiques recaptessin l’IRPF sempre que hi hagués una “bona coordinació” entre administracions públiques. Això és molt més del que ha dit mai la ministra Montero.
El partit de Junqueras no ha amagat aquest dimarts que veu en la marxa de Montero una oportunitat en les seves pretensions amb l’IRPF. La portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, ha dit que ara es veurà si la ministra era “una raó de pes perquè no es mogués absolutament res” en relació amb aquesta qüestió o simplement era una “excusa fàcil per carregar el mort a algú”. Els republicans, en definitiva, insten els socialistes a moure fitxa en aquest tema aprofitant la seva marxa. En qualsevol cas, la decisió definitiva depèn de Sánchez i el president no donarà el vistiplau per negociar canvis en l’IRPF abans de les eleccions andaluses. Com a molt, els socialistes s’obren a avançar en un calendari que permeti a ERC vendre alguna cosa a les seves bases, però sempre després que la comunitat hagi passat per les urnes.
El Govern minimitza l’impacte
Mentrestant, el Govern rebutja que els comicis puguin tenir un impacte en la negociació dels pressupostos catalans. “Ni fa més fàcil ni més llarga cap negociació”, ha defensat la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, que ha donat per descomptat que la pròrroga que s’han concedit amb ERC se centrarà en qüestions que depenguin només de la Generalitat.
La consellera també ha assegurat que la imminent sortida de Montero del Govern “no ha d’afectar” el calendari previst per impulsar el model de finançament, tot i que ha reconegut que no hi ha data prevista per a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en què s’haurien de concretar les modificacions legislatives per implementar-lo. En tot cas, ha aprofitat l’ocasió per ensalçar la figura de la ministra d’Hisenda: “No ha entorpit cap acord, no podem fer més que agrair-li la feina feta fins ara”.
Subscriu-te per seguir llegint
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa