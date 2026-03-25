El Govern retarda ara la tornada de la normalitat de Rodalies al maig
Paneque assegura que el 90% de les limitacions de velocitat estaran solucionades a l’abril i es compromet a la gratuïtat del servei fins a la seva recuperació total.
Pau Lizana Manuel
Tant les empreses estatals com el Govern tenen la mirada posada a finals d'abril, quan calculen que es podran haver solucionat el 90% de les limitacions temporals de velocitat que van aflorar després de l'accident de Gelida del 20 de gener passat, tot i que aquest dimarts la Generalitat ha obert la porta que alguna d'aquestes restriccions segueixi present la primera setmana de maig.
Són les afectacions que han provocat que Adif inverteixi a Catalunya més de 110 milions d'euros en obres d'emergència en poc més de dos mesos, que equival pràcticament a tota la inversió destinada en aquest concepte a Catalunya en els últims sis anys. Aquest dimecres, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha admès que es podria arribar "a principis de maig" amb alguna limitació temporal de velocitat derivada dels temporals del gener que van provocar el sinistre a Gelida i la debilitació generalitzada de la infraestructura ferroviària catalana. Així ho ha assegurat durant la roda de premsa després del Consell Executiu, en la qual ha explicat que aquest mateix dimarts hi ha hagut una reunió de coordinació entre les dues empreses estatals i la seva conselleria. Demà hi haurà una altra reunió en la qual s'abordarà el manteniment de la gratuïtat de Rodalies. Paneque va reiterar que el compromís del Govern és mantenir aquesta gratuïtat fins a la recuperació de totes les línies.
Solució parcial
En tot cas, la de principis de maig continuarà sent una recuperació parcial de la normalitat a la xarxa, ja que encara quedaran per resoldre les 133 restriccions de velocitat que estaven actives a 1 de gener del 2026, abans de l'esclat de la crisi de mobilitat. La consellera, això sí, ha assegurat que més enllà del restabliment de les limitacions derivades de la crisi, "continuaran els treballs" d'aquelles que ja esquitxaven la xarxa de Rodalies abans del sinistre de Gelida.
El termini que es marquen ara les diferents administracions responsables del bon funcionament de Rodalies suposa, a més, un retard de dos mesos respecte al primer horitzó que es va plantejar els dies després de l'accident. En aquell moment, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que la immensa majoria de les restriccions podrien estar solucionades "a finals de febrer". De fet, Santano es donava fins a l'abril per acabar de resoldre la resta de les limitacions. Ara mateix, hi ha actives més de 200 d'aquestes restriccions tant abans de la crisi n'hi havia 133.
