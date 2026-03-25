Pané diu que el nadó de sis setmanes maltractat pels seus pares sobreviurà però probablement amb seqüeles
La mare del petit treballava al sector sanitari
ACN
Barcelona
La consellera de Salut, Olga Pané, ha explicat que el nadó de sis setmanes maltractat pels seus pares a Barcelona sobreviurà però probablement amb seqüeles. Està ingressat a l’UCI de nounats de l’Hospital Vall d’Hebron, tractat per diversos especialistes. En declaracions a Catalunya Ràdio, Pané ha reconegut que aquest cas és “inimaginable”, però ha defensat que el sistema ha funcionat, perquè els protocols es van activar de seguida a la vista de les lesions que presentava el petit. Ara caldrà veure l’evolució, ha afegit. La consellera ha reconegut que “no va donar crèdit” quan va saber que la mare del petit treballava al sector sanitari. “Crec que és infermera”, ha explicat.
