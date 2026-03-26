DRETS
La Noelia serà la persona més jove a rebre l’eutanàsia a Espanya
Dret a Morir Dignament reclama una modificació administrativa de la llei perquè aquests casos es resolguin "en un màxim de 20 dies".
Beatriz Pérez
Noelia Castillo Ramos, barcelonina de 25 anys, serà la persona més jove d’Espanya a rebre l’eutanàsia. I la sisena pacient psiquiàtrica de Catalunya a accedir a la mort digna. A Noelia se li practicarà l’eutanàsia aquest dijous 26 de març, com ella ha revelat en una entrevista emesa a Antena 3, l’única –i última– que ha concedit.
La Noelia s’ha mantingut ingressada, en els últims mesos, en un centre sociosanitari de Garraf, tot i que dies enrere es va desplaçar a casa de la seva àvia per gravar l’entrevista. El centre, on rebrà la mort digna, està completament blindat per evitar que entrin periodistes, després de l’impacte mediàtic que ha tingut i està tenint aquest cas.
El pare de Noelia, representat pel col·lectiu Abogados Cristianos, ha esgotat totes les vies legals a Espanya per paralitzar la mort digna de Noelia. Setmanes enrere, va acudir a Europa, però el Tribunal d’Estrasburg no ha acceptat aplicar mesures cautelars fins que resolgui el fons de la qüestió. Aquest dimecres, els advocats del pare, en un últim intent de paralitzar l’eutanàsia després de 20 mesos de batalla legal, ha demanat a una jutge de Barcelona que obligui Noelia a un tractament psiquiàtric abans d’accedir a la prestació. La magistrada ha denegat la seva petició al no ser l’òrgan competent.
Dret a Morir Dignament (DMD) creu que el ‘cas Noelia’ ha destapat les "esquerdes" de la llei de regulació de l’eutanàsia (LORE). Per aquesta raó, reclama una "modificació administrativa" de la normativa amb l’objectiu que aquest tipus casos es tractin amb la "màxima celeritat" i es resolguin "en un màxim de 20 dies".
La Noelia representa un cas incòmode per dos motius. El primer, perquè és molt jove. El segon, perquè es tracta d’una pacient de l’àmbit de la salut mental. Només l’1,38% de les eutanàsies aprovades a Catalunya corresponen a malalts psiquiàtrics, segons indiquen xifres de DMD. Des del 2021, any en què es va aprovar la LORE, només s’havien practicat en territori català cinc eutanàsies a malalts psiquiàtrics. La Noelia serà el sisè cas. Segons Dret a Morir Dignament (DMD), no existeix informació de la proporció d’eutanàsies per malaltia mental a Espanya, ja que estan recollides sota l’epígraf d ’"altres malalties" i no apareixen desglossades en l’informe del Ministeri de Sanitat del 2024.
La jove va créixer en centres d’acolliment des dels 13 anys. Va presentar problemes mentals, com un trastorn límit de personalitat des de ben aviat. L’octubre del 2022, va patir una agressió sexual múltiple i va intentar suïcidar-se. Com a conseqüència, es va quedar paraplègica. No pot moure’s de cintura cap avall i pateix forts dolors neuropàtics i incontinència.
Sol·licitud el 2024
El 2024, Noelia va sol·licitar l’eutanàsia, prestació que la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) li va concedir per unanimitat, però que es va paralitzar pels recursos judicials presentats pel pare. Aquest dimecres, la consellera de Salut de Catalunya, Olga Pané, ha lamentat que, com a conseqüència d’un sistema judicial que busca ser "garantista", s’hagi "allargat el patiment" de la noia.
"La Noelia és una jove que fa dos anys que diu que vol acabar amb el seu sofriment. Això garanteix plenament la seva decisió", defensa, per la seva banda, Cristina Vallès, presidenta de Dret a Morir Dignament (DMD), que valora "positivament" la decisió del Tribunal d’Estrasburg. Vallès reconeix la "complexitat" del cas a causa de la curta edat de Noelia. "Nosaltres veiem una persona jove amb molta vida per davant. I hi ha molta vida, però també molt patiment. És la mateixa persona qui ha de decidir fins on vol allargar el seu sofriment", opina. Vallès recorda que Noelia ha estat ingressada a l’Institut Guttmann, on va rebre durant un temps rehabilitació per a la seva lesió medul·lar. "Allà, a més, ha estat rebent tractament psiquiàtric per millorar la seva vida i l’acceptació del seu problema", explica Vallès.
Abogados Cristianos considera que el cas demostra "un buit legal". Segons la fundació de juristes –tot i que es pot dir que la Noelia sí que ha rebut tractament psicològic i psiquiàtric–, "s’ofereix el suïcidi sense haver intentat curar" i ha anunciat que impulsaran canvis legals per exigir protocols obligatoris previs en salut mental que incloguin tractament psicològic, avaluació psiquiàtrica independent i un intent real de recuperació.
