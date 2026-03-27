Violència infantil
El nadó maltractat pels seus pares va passar per un CAP i tres hospitals
La mare va declarar que va portar el fill, de sis setmanes, al seu pediatre i als hospitals del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau abans d’anar a la Vall d’Hebron. La Conselleria de Salut ha obert una investigació per aclarir els fets.
J. G. Albalat
El nadó de sis setmanes maltractat pels seus pares, un home de 42 anys i una dona de 43, tots dos a presó acusats de lesions molt greus, agressió sexual i maltractament habitual al menor, va ser visitat en un centre d’atenció primària i a tres hospitals abans d’anar a la Vall d’Hebron, segons va declarar la mare del petit i expliquen fonts coneixedores dels fets. Va ser a la Vall d’Hebron on van detectar els presumptes abusos sexuals i la gravetat de les lesions i van avisar els Mossos d’Esquadra i la justícia, que van procedir immediatament a detenir i empresonar els pares.
Les fonts consultades expliquen que els pares van portar el petit al seu CAP i també a l’Hospital del Mar, a l’Hospital Sant Joan de Déu i, en dues ocasions, a l’Hospital de Sant Pau. Van ser els responsables d’aquest últim centre els que, el 16 de març, en la segona visita, i en vista de les fractures, cops i altres ferides, van derivar el nadó a la Vall d’Hebron, centre de referència en l’àmbit dels abusos a la infància, i es va activar així el protocol. Els progenitors havien acudit en dies anteriors a la seva detenció a l’ambulatori i als hospitals esmentats, sense que en un primer moment els metges detectessin la possible violència infantil. La Conselleria de Salut ha obert una investigació per aclarir el que ha passat.
Els investigadors, amb l’ajuda dels forenses i de la pediatra que va tractar el nadó, que van declarar al jutjat per videoconferència, van comprovar que el menor tenia lesions "evolutives", és a dir, que van ser provocades al llarg del temps –sis setmanes de vida– i no únicament el dia de l’arrest. Per això es considera que hi ha indicis que els maltractaments van ser continuats. També van descartar, sempre segons les fonts consultades, que el nadó patís algun tipus de malaltia que pogués provocar-li les fractures i les lesions que patia per tot el cos.
Fonts pròximes a la investigació han destacat que els sanitaris i la direcció de l’Hospital Vall d’Hebron van actuar amb diligència i que el protocol d’actuació va funcionar perfectament, ja que es va poder detenir els pares de seguida. Fonts policials asseguren que els registres al domicili i la inspecció dels mòbils dels pares no van aportar dades ni indicis que hi hagués més implicats o que les lesions estiguin relacionades amb imatges d’explotació infantil.
El petit es troba ingressat a l’uci neonatal de la Vall d’Hebron, hospital on treballava la seva mare, infermera a la planta de Traumatologia i on va néixer la criatura. Segons va informar la consellera de Salut, Olga Pané, el nadó sobreviurà però li quedaran seqüeles derivades dels abusos.
Reproducció assistida
El nadó és fruit d’un tractament de reproducció assistida, cosa que ha provocat l’estranyesa dels investigadors davant els fets, ja que el petit en principi era un fill molt buscat. Després de la detenció, remarquen les fonts, el comportament dels progenitors va ser "estrany". Ara per ara, es desconeix el motiu pel qual una família "aparentment normal" presumptament hauria provocat maltractaments al seu fill.
Davant la gravetat de les lesions, la Fiscalia de Barcelona va sol·licitar l’ingrés a presó dels dos progenitors, que, d’entrada, van declarar que no s’explicaven com havien aparegut aquestes ferides en el nadó. El jutge no només els va empresonar, sinó que també els va retirar la pàtria i potestat. El nadó es troba sota la tutela de la DGPPiA, que ha prohibit a la família materna i paterna accedir a l’uci on és ingressat el menor.
