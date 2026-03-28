Violència infantil
La fiscalia demana interrogar els metges que van atendre el nadó maltractat
Els investigadors busquen conèixer si els sanitaris van veure alguna de les lesions compatibles amb els abusos i el comportament que van tenir els pares durant les visites
Els Mossos han interrogat ja els avis i la setmana que ve continuaran amb l’entorn. El pare es troba empresonat a Brians, a Sant Esteve Sesrovires
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona ha sol·licitat al jutge que porta el cas del nadó de sis setmanes presumptament maltractat pels seus pares l’interrogatori dels metges i infermeres de l’Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau, així com del CAP Roger de Flor, que van atendre el nen, que continua a l’uci de l’Hospital de la Vall d’Hebron. L’1 de març, el nen –nascut el 3 de febrer– va acudir amb un episodi de tos i vòmits a l’Hospital del Mar, on se li va col·locar una bossa d’orina a la part superior de la cama esquerra per a un posterior estudi bacteriològic.
Els sanitaris que el van tractar després a Sant Joan de Déu, el CAP Roger de Flor i Sant Pau van creure els progenitors i van atribuir els hematomes a la zona genital a aquesta bossa d’orina, segons fonts d’EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7. No obstant, tant la forense com la pediatra de la Vall d’Hebron, que van declarar davant el jutge per videoconferència, afirmen que aquests hematomes són incompatibles amb la col·locació d’una sonda.
Fonts pròximes a la investigació expliquen que amb la declaració dels metges i infermeres que van atendre el nen, i que portarien a terme els Mossos d’Esquadra, es pretén saber si van veure que algunes de les lesions podien haver sigut produïdes per maltractaments. I, sobretot, els investigadors volen conèixer el comportament que van tenir els pares en aquell moment. Els Mossos interrogaran l’entorn dels progenitors, empresonats ell a Brians (Sant Esteve Sesrovires) i ella a Wad-Ras (Barcelona), i de moment ja han començat amb els avis del nadó. Per la seva banda, els advocats dels pares –cada progenitor té el seu– han presentat un recurs contra la decisió del jutge d’empresonar-los i de retirar-los la pàtria potestat. Tant el pare com la mare es van mostrar molt units durant l’interrogatori, fins al punt que abans de ser conduïts a la presó, es van abraçar. L’objectiu dels investigadors és esbrinar si en els presumptes maltractaments hi van intervenir tots dos o si un d’ells està encobrint l’altre.
A més de l’hematoma a la zona genital, el nadó també tenia lesions al nas, a l’anus –i això explica l’acusació d’agressió sexual amb penetració–, a la mà i al cap, compatibles aquestes últimes amb un sacseig. També tenia una fractura al fèmur de la cama dreta, detectada en la segona visita a l’Hospital de Sant Pau, que va ser la que va encendre les alarmes i va activar la derivació a la Vall d’Hebron, centre de referència en violència infantil. El protocol de violència infantil estableix que qualsevol hematoma en un nen, i especialment a la zona genital, és sospitós i ha d’aixecar l’alarma, cosa que no va passar. L’activació del protocol es va produir quan el nen va acudir a l’hospital amb una cama trencada.
Els forenses i la pediatra que van atendre el nen a la Vall d’Hebron han descartat que les lesions derivin d’una malaltia. Els progenitors van assegurar davant del jutge que no entenien com s’havien produït. Algunes de les ferides mostraven diferent evolució, és a dir, van ser provocades al llarg del temps, fet que explica el delicte de maltractaments continuats.
Les fonts consultades indiquen que, a més de les lesions que patia el nadó, un dels indicis valorats per la fiscalia –que va sol·licitar al jutge l’ingrés a la presó dels dos progenitors– va ser l’estranyesa que la mare no portés el nadó directament a la Vall d’Hebron, on va néixer el nen i on ella treballa com a infermera. Segons les fonts consultades, el fiscal va arribar a preguntar-li per aquest fet i la mare va respondre que no estava contenta amb el tracte que es donava en aquest centre sanitari en comparació amb els altres tres als quals havia acudit. Els investigadors creuen que els pares no van anar a la Vall d’Hebron per no aixecar sospites. No obstant, el nadó va acabar en aquest centre sanitari després de ser derivat pel de Sant Pau, on van saltar les alarmes al comprovar la ruptura del fèmur.
Protocol activat
Entre l’1 de març i el 16 de març, dia en què es va donar la veu d’alarma, aquest nen va visitar tres hospitals i un centre de salut. Va ser atès per diferents pediatres i infermeres, que no van veure signes d’un possible maltractament físic i sexual. La Conselleria de Salut, que està investigant els fets, considera que el protocol de violència infantil s’ha complert, a l’activar-se quan el nen va aparèixer amb una cama fracturada a Sant Pau.
Així, l’1 de març, els pares el van portar a l’Hospital del Mar per tos i vòmits. Al pensar que l’origen del malestar podia ser bacterià, el metge li va col·locar una bossa per recollir orina i fer un estudi a posteriori. La bossa se li va subjectar a la cama amb esparadrap. La segona visita va ser el 7 de març a Sant Joan de Déu perquè el nen presentava febrícula i plorava molt. Els pares van adduir que els hematomes es devien a la bossa d’orina. Els pediatres de Sant Joan de Déu van consultar la història clínica i els hematomes els van semblar compatibles amb la col·locació de la bossa. El mateix van creure al CAP Roger de Flor i en la primera visita a Sant Pau. En la segona, el 16 de març, va ser quan es van disparar les sospites i es va derivar el nen a la Vall d’Hebron.
