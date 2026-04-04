Un públic cada vegada més fart i desconfiat: els reptes de la fotografia i el periodisme
Cada vegada més gent evita veure les notícies, un fenomen que es dona més entre els joves
Alicia Fàbregas (Verificat)
El World Press Photo (WPP), referent del fotoperiodisme i la fotografia documental, ha arribat als 70 anys. Es tracta d’una exposició que es va poder veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), on es mostren els guanyadors d’aquest concurs, que no pretén ser un resum de l’any, sinó «una selecció d’històries molt ben explicades» i verificades per «experts forenses de la imatge». Ho explica a Verificat Sílvia Omedes, directora de la Fundació Photographic Social Vision, organitzadora del certamen a Barcelona.
Aquest és un dels reptes del periodisme actual: arribar a un públic cada vegada més desconfiat i saturat d’informació. Segons el Reuters Institute Digital News Report 2025, de mitjana, un 40% de la població al món (a Espanya un 37%) «sovint» o «de vegades» evita veure les notícies. A més, gairebé un 60% dels enquestats senten preocupació per la falta de veracitat.
Desconfiança i sobrecàrrega
L’informe de Reuters assegura que el percentatge de persones que eviten les notícies ha augmentat gairebé un 30% des del 2017, i són els més joves (de 18 a 24 anys) els que més trien no informar-se. La secció de l’estudi de Reuters elaborada a Espanya per la Universitat de Navarra detalla que aquí, rere aquesta actitud, s’amaga una desconfiança envers els mitjans, una sobrecàrrega d’informació (35% tots dos), i un impacte negatiu en l’estat d’ànim (34%).
Aquest fenomen ha sigut estudiat i han sorgit conceptes per explicar-lo. Hi ha, per exemple, la que es coneix com a fatiga per compassió: quan ens exposem repetidament a imatges de patiment. Com reflexiona Omedes, de Photographic Social Vision, s’ha abusat de les «fotografies d’impacte i del moment de conflicte», molt propiciades pel que distribueixen les agències i que solia fer un mateix tipus de persona: si s’analitzen els guanyadors del WPP al llarg de les dècades, diu Omedes, s’observa que són principalment «homes blancs de cultura europea o anglosaxona».
Una altra de les maneres de combatre aquest cansament, com apunten investigacions, és passar de la compassió, que sol implicar una posició de superioritat, a l’empatia. Aposten pel que es denomina empatia social: «Històries que -sovint amb un enfocament d’interès humà- informen els ciutadans sobre veïns i grups que potser no coneixen o no comprenen».
Samuel Nacar, fotògraf espanyol i un dels guanyadors regionals de la present edició del WPP, explica a Verificat que els reportatges fets a llarg termini generen aquesta emoció, perquè aporten una perspectiva holística del context «que permet que puguis endinsar-te en la història». Així es comprèn millor la informació i no genera rebuig. La gent continua tenint interès pel que passa al món, diu Nacar, però no al ritme vertiginós de l’actualitat, sinó a foc més lent.
Un altre dels antídots el revela l’Estudi de Tendències Informatives del 2025, elaborat per Prensa Ibérica i LLYC: els relats de resiliència o solidaritat, que a Espanya «funcionen com a contrapunt i alleujament davant la percepció d’una saturació de la negativitat informativa».
L’auge de la IA
Aquesta desconfiança, amplificada per l’auge de la intel·ligència artificial (IA), ha possibilitat distorsions com el «dividend del mentider», un terme que van encunyar el 2019 els professors de Dret Bobby Chesney i Danielle Citron. Consisteix a descartar l’evidència gràfica (de vegades també textual) assegurant que és mentida, que està creada amb IA. Fer passar una cosa real per falsa.
Des de Photographic Social Vision, juntament amb l’equip d’investigació Visual Trust de la Universitat de Barcelona, acaben de presentar un informe enfocat a persones d’entre 12 i 19 anys, que destaca, entre d’altres, que «un 41,6% confia en una imatge perquè l’ha compartit una persona pròxima, molt per sobre d’altres criteris com el mitjà on ha sigut publicada o la versemblança de la imatge».
