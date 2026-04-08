Trobada inèdita
Aitor Moll, al I Fòrum Municipalisme de Prensa Ibérica: "El progrés de cada localitat construeix el progrés col·lectiu"
El conseller delegat de Prensa Ibérica ha donat la benvinguda a les desenes d’alcaldes i càrrecs públics que ha congregat la primera edició de l’esdeveniment
Meritxell M. Pauné
El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha donat la benvinguda als alcaldes i càrrecs públics catalans, encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que participen en el I Fòrum Municipalisme organitzat per El Periódico i Prensa Ibérica. L’acte, celebrat aquest dimecres 8 d’abril a Viladecans, reuneix els principals protagonistes de la política local i aborda els debats i reptes de l’administració més propera a la ciutadania.
Moll ha reflexionat sobre la importància de les realitats locals per a l’avenç col·lectiu: "El progrés de cada localitat construeix el progrés col·lectiu". "La suma del que és local és el que crea una societat i un país", ha insistit. Per això, s’ha adreçat directament als edils per transmetre’ls ànims: "Els alcaldes tenen una responsabilitat enorme i a Prensa Ibérica volem ser-hi a prop, acompanyar-los i donar visibilitat a la seva tasca". "Les seves polítiques són les més properes, les que tenen més incidència en la ciutadania, en definitiva són la primera línia de l’administració pública", ha sintetitzat.
En aquest sentit, ha recordat que Prensa Ibérica "és el grup de premsa més capil·lar de tot l’Estat", amb 27 capçaleres i 2.500 professionals. Cadascun dels diaris del grup vol "formar part activa de cada comunitat" i abordar juntament amb el territori els "reptes i oportunitats" del municipalisme. Com a "prova del compromís" de Prensa Ibérica amb la informació local ha destacat el nou botó 'A prop' que inclouen tots els diaris del grup, que permet seleccionar "pràcticament qualsevol municipi de Catalunya o d’Espanya" per accedir a una selecció més personalitzada de notícies. "Un pot ser de Viladecans, però tenir una filla a Tarragona i els pares vivint a Gijón, per la qual cosa segurament vol estar informat dels tres llocs alhora", ha exemplificat.
Finalment, ha agraït la presència de tants consellers, alcaldes i regidors al I Fòrum Municipalisme i els ha animat a "compartir experiències, preocupacions i solucions", perquè "cada localitat pot tenir les seves prioritats i alhora una visió compartida" que ajudi a resoldre-les millor. Com ha detallat el director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, la primera edició d’aquest fòrum suposa un repte per a Prensa Ibérica, en estrenar a Catalunya un format que impulsen amb èxit des de fa anys la resta de capçaleres del grup i que visibilitza la capitalitat i vocació de proximitat que caracteritza el grup.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”