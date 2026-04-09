Illa i Puente es reuneixen al Palau de la Generalitat prop de tres mesos després de l'accident de Gelida
Paneque i Santano s'han incorporat posteriorment a la trobada
ACN
Barcelona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Óscar Puente, es reuneixen al Palau de la Generalitat des de les 7.30 hores en la que és la primera trobada prop de tres mesos després de l'accident de Gelida en què va morir un maquinista i l'esclat de la crisi de Rodalies.
La trobada és a porta tancada. A primera hora hi han estat presents únicament Illa i Puente i posteriorment s'hi han incorporat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano.
