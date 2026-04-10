Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Concentració a Sant JoanRegió7Futur pavelló del BaxiJaleo VillagePlusfresc ManresaConfessionari de RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Entra en vigor la llei de multireincidència, que castiga amb presó el robatori de mòbils

La norma modifica el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal per penalitzar amb fins a tres anys de presó el robatori de mòbils

Imatge d'arxiu d'una detención a Barcelona / Manu Mitru

EFE

Barcelona

La llei contra la multireincidència entra en vigor aquest divendres després de la seva publicació al BOE, una norma que penalitza amb fins a tres anys de presó els robatoris de telèfons mòbils i que endureix les penes per a aquells que reincideixin en delictes de furt lleu o estafa.

Impulsada per Junts, la llei va rebre a finals de març un ampli suport del Congrés dels Diputats (272 vots a favor de PP, PSOE, Vox, PNB i UPN), després de passar un periple parlamentari que va comportar el seu bloqueig durant mesos: es va reactivar al novembre de l’any passat, després que el partit de Carles Puigdemont anunciés la seva ruptura amb el Govern.

Presó per robar mòbils

La norma modifica el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal per penalitzar amb fins a tres anys de presó el robatori de mòbils, així com amb penes d’entre un i sis anys de presó aquells que cometin una estafa de quantia inferior a 400 euros i siguin multireincidents, és a dir, aquells que acumulin almenys tres condemnes per aquest delicte.

A més, la llei dona potestat als jutjats perquè adoptin amb més eficàcia mesures cautelars de caràcter personal, com ara prohibir acudir o residir en determinats llocs. Aquesta llei també legitima les entitats locals per exercir l’acció penal en els casos de furt.

Entre les novetats també figura la tipificació com a delicte del ‘petaqueig’, és a dir, l’ús d’embarcacions que en alta mar subministren bidons de combustible a les narcolanxes. També en matèria de narcotràfic, la llei ha incorporat un subtipus agreujat de defraudació de fluid elèctric, amb penes de presó de 6 a 18 mesos o multes de 12 a 24 mesos, per als delictes vinculats amb els cultius de marihuana en interiors, on és habitual que es cometi frau en el subministrament elèctric.

D’altra banda, la llei habilita els jutges que investiguin delictes comesos a través d’internet a retirar cautelarment continguts il·lícits, i a interrompre i bloquejar els serveis que els ofereixin, fins i tot a l’estranger.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents