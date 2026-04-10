Orriols aconsegueix aprovar els pressupostos de Ripoll amb el vot de qualitat d'alcaldessa
S'ha desempatat la votació de 7 vots a favor i 7 en contra i amb l'abstenció del PSC
ACN
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha aconseguit aprovar els pressupostos del 2026 de prop de 15 milions d'euros fent valer el seu vot de qualitat i davant l'empat de 7 vots a favor -els 6 d'AC i 1 vot del regidor de Som-hi Ripoll- i els 7 en contra de Junts, ERC i CUP. El PSC s'ha abstingut. Orriols ha agraït la "responsabilitat" dels partits de l'oposició que, per primer cop en aquest mandat, han facilitat que el govern en minoria aprovi per ple uns pressupostos. L'any passat es van aprovar de forma automàtica després de fracassar la moció de censura amb la retirada de Junts i l'anterior es van haver de prorrogar. Els comptes aposten per una política "continuista" on la seguretat és un dels àmbits estratègics de l'equip municipal.
"In extremis" i quan faltaven cinc minuts perquè s'acabés el ple, l'equip de govern d'Aliança Catalana (AC) ha aconseguit aprovar els seus primers pressupostos per votació. L'alcaldessa ha fet ús del vot de qualitat per desempatar els 7 'sí' i els 7 'no' de la votació d'una sessió amb 16 regidors presents per l'absència d'una regidora d'ERC que no ha pogut assistir-hi.
Orriols havia apel·lat a la responsabilitat tot demanant l'abstenció de l'oposició per fer-ho possible, conscient que els números eren molt justos, després que Junts ja anunciés fa uns dies el seu vot contrari. Aquest pressupost, dotat amb 14.988.085,89 euros, és "continuista" i manté l'aposta estratègica per la seguretat, la cultura popular i la neteja, tot i que Orriols no ha detallat les partides de cada àmbit i ha fet èmfasi a seguir la política de "contenció" de despesa.
En aquest ple, també s'ha trencat per primer cop el bloc unitari del 'no' de l'oposició. El regidor de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha estat l'únic que hi ha votat a favor, valorant les negociacions que han permès incloure algunes de les seves propostes, com millorar la partida de l'enllumenat i la dels parcs infantils. "No és el nostre pressupost, és poc somniador i un xic petit", ha dit, però "a diferència d'altres anys" hi ha hagut una voluntat d'escolta i entesa que ha permès arribar a "molts acords".
El PSC, amb dos regidors, ha estat l'únic que s'ha abstingut. El seu portaveu, Enric Pérez, ha estat molt crític. A l'equip de govern els ha retret una manca de voluntat real per arribar a acords amb propostes que els han fet. Són uns pressupostos, ha dit, amb falta "d'ambició" i que "no donen resposta a allò que Ripoll necessita", com ara millores als barris, habitatge o més propostes per als joves. Malgrat tot, ha explicat que s'abstindran perquè estan disposats a seguir treballant per incorporar millores i perquè no volen repetir la situació d'haver d'anar a una qüestió de confiança i "fer perdre el temps".
El 'no' de Junts, ERC i la CUP
El portaveu de Junts, Ferran Raigón, ha reiterat que els comptes d'AC no eren realistes. "No farem el passarell, com seria pactar unes propostes que són paper mullat perquè, si hem de tornar gairebé 3 MEUR (l'import de la subvenció del fons europeu més la penalització per rehabilitar l'edifici de la Nau del Pla) no podrà complir les propostes promeses", ha dit. L'alcaldessa, però, li ha respost que encara no ho donen per perdut i que, en el pitjor dels casos, hi ha recursos per fer-hi front. Entre altres coses, perquè s'ha tancat l'exercici del 2025 amb un romanent positiu de més de 967.000 euros. Un estalvi, segons ha dit, que permetrà fer inversions per valor de 404.000 euros.
Per la seva banda, ERC s'ha queixat que les propostes que han fet no han quedat recollides als pressupostos i que, "per coherència", hi havien de votar en contra. La republicana Chantal Pérez ha admès que, amb l'abstenció del PSC, s'ha evitat haver d'entrar al "circ mediàtic" de fa un any, quan la moció de confiança no va prosperar i, per tant, creien que era "coherent" mantenir el 'no'. I ha afegit, "no entenem que Junts no hi voti a favor o s'abstingui, perquè ells sí que han votat a favor de la majoria de coses d'AC en aquest ple".
I per últim, el portaveu d'Alternativa per Ripoll, Jordi Hostench, ha exposat el seu 'no' per la falta d'afinitat de les seves polítiques envers les d'AC. A tall d'exemple ha explicat que no veuen bé que el govern municipal vulgui traslladar la comissaria al projecte de la Torre de la casa de cures, incomplint el que es va decidir en uns pressupostos participatius.
