Xavier Antich es presentarà a la reelecció com a president d'Òmnium per als pròxims quatre anys
L'entitat celebrarà el 30 de maig una assemblea general ordinària per escollir la nova direcció
ACN
L'actual president d'Òmnium, Xavier Antich, es presentarà per continuar liderant l'entitat durant els pròxims quatre anys. Així ho ha avançat en una entrevista a RAC1 després que s'hagi posat en marxa el procés electoral que culminarà el 30 de maig amb l'assemblea general ordinària per escollir la direcció de l'entitat. Fins al 20 d'abril es poden presentar candidatures tot i que Antich ha dit que, de moment, no hi ha constància que s'estigui preparant una candidatura alternativa a la que s'ha impulsat des de la junta directiva actual. Segons Antich, la gent està "desorientada per falta de brúixola" perquè el moviment independentista "no té traducció política a l'altura de les grans majories que es donen en l'àmbit social".
Antich ha remarcat que Òmnium té la voluntat de posar sobre la taula "grans instruments" que permetin al país avançar cap a la llibertat "sense vendre fum però sense cap renúncia". "Treballar pels grans consensos més enllà dels retrets", ha resumit. Antich és president d'Òmnium des del febrer del 2022, quan va substituir Jordi Cuixart.
