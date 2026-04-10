Xavier Antich es presentarà a la reelecció com a president d'Òmnium per als pròxims quatre anys

L'entitat celebrarà el 30 de maig una assemblea general ordinària per escollir la nova direcció

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, durant una antenció a Lleida / Anna Berga

ACN

Barcelona

L'actual president d'Òmnium, Xavier Antich, es presentarà per continuar liderant l'entitat durant els pròxims quatre anys. Així ho ha avançat en una entrevista a RAC1 després que s'hagi posat en marxa el procés electoral que culminarà el 30 de maig amb l'assemblea general ordinària per escollir la direcció de l'entitat. Fins al 20 d'abril es poden presentar candidatures tot i que Antich ha dit que, de moment, no hi ha constància que s'estigui preparant una candidatura alternativa a la que s'ha impulsat des de la junta directiva actual. Segons Antich, la gent està "desorientada per falta de brúixola" perquè el moviment independentista "no té traducció política a l'altura de les grans majories que es donen en l'àmbit social".

Antich ha remarcat que Òmnium té la voluntat de posar sobre la taula "grans instruments" que permetin al país avançar cap a la llibertat "sense vendre fum però sense cap renúncia". "Treballar pels grans consensos més enllà dels retrets", ha resumit. Antich és president d'Òmnium des del febrer del 2022, quan va substituir Jordi Cuixart.

  1. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  2. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  3. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  4. Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
  5. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
  6. El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
  7. Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
  8. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”

El fotògraf de gossos més famós del món aterra a Barcelona: pots reservar una sessió gratis amb la teva mascota

El fotògraf de gossos més famós del món aterra a Barcelona: pots reservar una sessió gratis amb la teva mascota

La FEEC premia el Parc Natural de l'Alt Pirineu per la seva tasca en la gestió de refugis i infraestructures

La FEEC premia el Parc Natural de l'Alt Pirineu per la seva tasca en la gestió de refugis i infraestructures

El març del 2026 ha estat el quart més càlid registrat mai al món, amb 1,48 graus per sobre dels nivells preindustrials

El març del 2026 ha estat el quart més càlid registrat mai al món, amb 1,48 graus per sobre dels nivells preindustrials

Quins famosos participaran al confessionari de Rosalía durant el 'Lux Tour' a Barcelona?

Quins famosos participaran al confessionari de Rosalía durant el 'Lux Tour' a Barcelona?

Manu Guix: "El que més m'interessa i m'importa és estimar i ser estimat"

Manu Guix: "El que més m'interessa i m'importa és estimar i ser estimat"

Els Mossos rescaten a Lloret de Mar una nena de sis anys segrestada a França per la seva mare

Els Mossos rescaten a Lloret de Mar una nena de sis anys segrestada a França per la seva mare

Veïns de Solsona s'oposen a la construcció de pisos de protecció al solar triat per l'Ajuntament

Veïns de Solsona s'oposen a la construcció de pisos de protecció al solar triat per l'Ajuntament
