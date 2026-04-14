Investigació en marxa
Surten de presó els pares del bebè maltractat per assistir a l’interrogatori de la testimoni que va alertar de la conducta violenta de l’acusat
La dona que va compartir habitació a l’Hospital Vall d’Hebron amb els progenitors del petit ratifica que el pare tractava de manera agressiva el menor quan aquest plorava
J. G. Albalat
Els pares del bebè presumptament maltractat a Barcelona, R. R. i N. F., van ser excarcerats aquest dilluns i van abandonar durant unes hores els centres penitenciaris on romanen per ordre judicial des del passat 20 de març. Tots dos van comparèixer davant del jutge del Tribunal d’Instància de Violència contra la Infància i l’Adolescència de la capital catalana, a la Ciutat de la Justícia, per ser presents en la declaració de la dona de parla anglesa que va explicar al personal sanitari de l’Hospital de la Vall d’Hebron que el progenitor investigat tapava la boca del nen quan plorava i sacsejava el llit de manera "brutal", segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. Tots dos imputats van ser conduïts per la policia i posteriorment van tornar a la presó.
El pare i la mare del bebè van comparèixer en aquest interrogatori de manera presencial perquè aquesta declaració es va fer com a prova preconstituïda. És a dir, quedarà gravada i es podrà utilitzar en el judici si la dona, que va compartir habitació amb el nen presumptament maltractat i els seus pares, torna al seu país d’origen i no pot testificar de nou. Aquesta diligència judicial es duu a terme sempre durant la instrucció de la causa. Els advocats de la parella es van connectar, en aquest cas, per videoconferència.
Les fonts consultades per aquest diari han explicat que la testimoni va tornar a repetir davant del jutge el mateix que havia relatat al personal sanitari de la Vall d’Hebron el 18 de març, moments abans que els pares del petit fossin detinguts pels Mossos d’Esquadra. El menor va ingressar a l’hospital dos dies abans, el 16 de març, després que l’Hospital de Sant Pau el derivés davant la sospita de l’existència d’un possible maltractament.
"Si us plau, ajudeu el bebè"
La conversa entre la testimoni i els sanitaris, ocorreguda el 18 de març, es va produir abans que la Vall d’Hebron activés el protocol de violència infantil. La dona, que estava visiblement espantada i preocupada pel nen, va implorar al personal sanitari d’aquest centre: "Si us plau, ajudeu el bebè" ("please, help the baby"). Va afegir que quan el progenitor li donava el biberó ho feia amb brusquedat i sense cura. Fins i tot va precisar que l’hi preparava amb aigua freda i l’hi posava a la boca amb una certa agressivitat. Aquesta situació, va afegir la testimoni, es produïa sense la presència de la mare.
El mateix informe de la Vall d’Hebron incorporat a la causa relata que, entre el 16 de març —data en què el bebè va ingressar a l’hospital— i el 18 del mateix mes, quan es va activar el protocol, cap professional sanitari havia advertit un comportament inadequat dels progenitors. Tanmateix, sí que exposa que, quan l’equip mèdic i de treball social va informar els pares de les lesions greus que patia el petit, la mare es va mostrar molt anguniada, sense poder explicar els motius pels quals s’haurien produït aquestes ferides, mentre que el pare no deia res.
L’estratègia de la defensa es basa, per ara, en la possibilitat que el pare del nen li hagi transmès un gen que pot provocar distròfia muscular. Al menor se li estan practicant proves genètiques, tot i que el forense i la pediatra que van tractar el petit van descartar que aquest patís una malaltia rara. A aquests indicis s’hi suma el fet que el lactant ha evolucionat bé i no presenta noves lesions des que va sortir de l’entorn familiar.
