Decret de menjadors

Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous

Els menjadors escolars només podran servir croquetes, crestes o pizzes una vegada al mes i s'utilitzarà l'aigua de consum com a única beguda

Detall d'una de les safates del menjar en un col·legi. / María José López - Europa Press - Archivo

Els col·legis i instituts, tant públics com concertats i privats, hauran de suprimir totalment les begudes ensucrades i la brioixeria de les màquines expenedores i cafeteries des d'aquest dijous 16 d'abril, quan finalitza el termini de 12 mesos per a l'entrada en vigor del Decret de Menjadors Escolars Saludables i Sostenibles, publicat el 16 d'abril de 2025 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

No obstant això, el decret preveu una entrada en vigor diferida per a determinats criteris el compliment dels quals per part dels centres educatius pot presentar més dificultats, i s'estableix un termini de dos anys (24 mesos) des de la seva publicació perquè els contractes de subministrament d'aliments puguin adaptar-se a les noves disposicions.

Segons recull el decret, a les màquines expenedores d'aliments i begudes instal·lades als centres educatius i a les cafeteries d'aquests centres, els aliments i begudes amb un contingut en àcids grassos saturats, àcids grassos trans, sal i sucres, no hauran de superar les 200 quilocalories i només el 10% d'aquestes podran procedir de greixos saturats o de sucres afegits o lliures.

Així mateix, en l'oferta d'aquests aliments i begudes a les cafeteries dels centres educatius s'haurà de donar prioritat a productes vegetals, llegums, cereals preferiblement integrals, fruites, fruits secs, característics de la dieta mediterrània, que inclogui també un consum moderat de fonts de proteïnes d'origen animal com peix, ous, làctics i carn, preferentment d'au i conill. Tampoc no es permetrà la venda de productes envasats amb un contingut de cafeïna superior als 15 mg/100 ml.

Les màquines expenedores d'aliments i begudes no se situaran en zones a les quals pugui accedir l'alumnat d'infantil i primària i no disposaran de publicitat de cap aliment i beguda ni de qualsevol altre producte. Així mateix, hauran d'afavorir als centres educatius l'accés a l'aigua potable i gratuïta mitjançant la implantació de fonts, adequadament senyalitzades en espais comuns i d'esbarjo, durant tota la jornada escolar i extraescolar, incloent-hi els períodes d'esmorzar. Es disposarà, així mateix, de gerres d'aigua de consum a les taules dels menjadors escolars, llevat que no sigui possible a causa de les condicions del subministrament, cas en què es prioritzaran envasos grans reutilitzables.

Menús escolars

Pel que fa als menús escolars, servits de dilluns a divendres, s'hauran de confeccionar tenint en compte les freqüències de consum per als diferents grups d'aliments. D'aquesta manera s'hauran de servir com a primer plat hortalisses i llegums d'una a dues racions per setmana i pasta i arròs una vegada per setmana

Com a segon plat, el peix haurà de ser present d'una a tres vegades per setmana, els ous d'una a dues vegades i hauran de servir carns un màxim de tres vegades per setmana --màxim una ració de carn vermella i dues racions de carn processada al mes--. Pel que fa als plats la base dels quals siguin aliments que aportin proteïna d'origen vegetal, se n'hauran de servir d'una a cinc racions per setmana. En aquells centres educatius que facin una oferta de menú vegetarià, els cinc segons plats es basaran en aliments que aportin exclusivament proteïna vegetal.

Com a guarnició es posaran amanides variades tres o quatre racions a la setmana i patates fregides, hortalisses o llegums una o dues vegades. Pel que fa a les postres, se serviran fruites entre quatre o cinc vegades a la setmana i altres opcions com iogurt, quallada sense sucre afegit o formatge fresc una vegada com a màxim. Així mateix, es posarà pa integral dues vegades per setmana, i quatre vegades al mes l'arròs o la pasta serà integral. El peix blau i blanc s'alternaran i s'hi podran incloure també crustacis i mol·luscs.

A més, els fregits es limitaran com a màxim a una ració per setmana i el consum de plats precuinats com pizzes, canelons, croquetes, crestes, o peixos i carns arrebossats es limitaran a una ració al mes. Com a begudes s'utilitzarà l'aigua de consum com a única opció, llevat que no sigui possible a causa de les condicions del subministrament.

