Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
La defensa de l'únic investigat ho veu "desesperant" i reclamarà que es tanqui la instrucció que ja fa nou anys que dura
ACN
Els Mossos d'Esquadra han informat al jutjat que instrueix el doble crim de Susqueda que no poden tancar la investigació dels assassinats perquè el pantà té massa aigua. Entre les proves que hi ha pendents, la policia ha d'identificar aquells punts on es podia entrar a l'embassament per fer-hi caiac o bé resseguir el recorregut a peu que hauria fet un testimoni -ara ja mort- fins a la zona de la Font del Borni i la Rierica. Al seu escrit, els Mossos conclouen que el nivell actual de l'embassament supera el 90% i fa "impossible" dur a terme aquest treball de camp fins que l'aigua no baixi. L'advocat de l'únic investigat, Benet Salellas, ho veu "desesperant" i ja avança que instarà el jutjat a tancar una instrucció que fa nou anys que dura.
En el darrer atestat, els Mossos han constatat la providència que el jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners va enviar fa gairebé un any, assegurant que dues de les proves són "materialment impossible" de fer per la quantitat d'aigua que hi ha acumulada. D'una banda, la d'identificar els accessos al pantà amb caiac i de l'altra la de reproduir el camí que va fer un testimoni, que a més, va morir.
Els agents de la Unitat Central de Persones Desaparegudes (UCPD) assenyalen que actualment l'embassament es troba al 93% de capacitat d'aigua, 30 punts més que el dia que es van produir els fets, el 17 d'agost de 2017. Els Mossos també assenyalen que en el moment que es va emetre la providència, el nivell superava el 75%, o el que és el mateix, un increment del nivell de l'aigua de vuit metres.
Això, diu la policia, impossibilita emular el trànsit de qualsevol persona que es trobés en alguna de les zones d'interès pels agents, atès que es troba inundat. Per això, expliquen que aquestes proves només es podran realitzar un cop el nivell de l'aigua torni a ser el que hi havia aleshores.
A banda, els agents remarquen que es tracta d'una prova que implica tenir en compte l'estat físic del testimoni, que va morir per causes naturals fa un temps. Aquí els Mossos recorden que ja van demanar l'historial mèdic del difunt per ser més precisos en l'execució de la prova, però se'ls va denegar l'accés.
Això va obligar els policies a basar-se en l'informe de l'autòpsia de la mort i a la informació recollida per la Unitat d'Investigació de la comissaria de Santa Coloma de Farners.
Amb relació a altres proves com el posicionament del telèfon d'una de les víctimes o la velocitat a la qual viatjava el cotxe de les víctimes, els Mossos expliquen que ja s'han aportat a la causa.
La policia també s'excusa en relació amb el fet d'haver tardat gairebé un any a haver donat resposta a la demanda del jutjat -la providència es va emetre el 20 de maig del 2025-. En aquest punt, els Mossos argumenten que hi ha hagut problemes burocràtics que han retardat la resposta que ara ha rebut el jutjat.
Entre d'altres, la UCPD assegura que no va rebre resposta ni va ser coneixedora de la denegació de l'historial mèdic del testimoni, fins vuit mesos després d'haver-lo demanat. En aquest sentit, els Mossos proposen un canal de comunicació directe i immediat amb la UCPD per evitar que es perdi informació.
La defensa demana tancar la instrucció
Cal tenir en compte que els fets es van produir el 24 d'agost quan les víctimes de 23 i 21 anys van anar al pantà a fer caiac. Els cossos van aparèixer un mes després i la causa segueix oberta a dia d'avui. Una causa que, de fet, ha passat per les mans de fins a deu jutges al llarg de tot aquest temps.
Aquest últim atestat dels Mossos ha fet que l'advocat de l'únic investigat, Benet Salellas, hagi carregat contra la policia per "allargar una causa en via morta". En aquest sentit, Salellas veu "alarmant i desesperant" la voluntat de la policia d'esperar a que el nivell del pantà torni a ser del 63%, quan actualment està 30 punts per sobre, ja que podria significar "anys d'espera" per fer dues diligències que, a criteri de Salellas, els Mossos podrien fer amb les dades que han anat recollint al llarg dels anys.
Per això, la defensa insta al jutjat a posar data per tancar la instrucció en les setmanes vinents i a avançar en el procediment. Salellas reclama seguir avançant en el procediment i que, en tot cas, s'incorporin més endavant les proves que es volen realitzar.
El lletrat recorda que fa nou anys dels fets i vuit que el seu client està sent investigat, sense que s'hagi tancat la instrucció i critica " la voluntat evident dels investigadors de mantenir sense resoldre el cas de Susqueda, convençuts que a dia d'avui no disposen de prous elements per portar a judici el principal investigat".
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous