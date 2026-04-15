Judici a la família Pujol: els perits de la defensa rebaten avui les acusacions de blanqueig de capitals
Els experts proposats pels advocats dels investigats intentaran contrarestar les conclusions de la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat
Els perits d'Hisenda titllen de "prestació de serveis inexistents" les suposades intermediacions de Pujol Ferrusola per les quals va cobrar milions
J. G. Albalat | Ángeles Vázquez
Aquest dimecres és el torn dels perits de la defensa, que, en principi, rebatran les afirmacions dels inspectors d'Hisenda, els qui van qualificar de "prestació de serveis inexistents" les suposades intermediacions de Jordi Pujol Ferrusola, per les quals el primogènit de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, va percebre quanties milionàries. La declaració d'aquests funcionaris de l'Agència Tributària va suposar un suport a les tesis del fiscal anticorrupció Fernando Bermejo i dels advocats de l'Estat. No obstant això, en la sessió d'aquest dimarts, els experts proposats pels advocats dels imputats, entre ells l'exmandatari i els seus set fills, donaran la seva versió.
Aquesta prova pericial és conjunta. Igual que ahir van ser presents els perits de la defensa en l'interrogatori dels inspectors d'Hisenda, aquests últims també s'asseuran en la mateixa taula improvisada pel tribunal per a la compareixença de tots els experts. D'aquesta manera, s'obre la possibilitat que cadascuna de les manifestacions realitzades per alguna de les parts pugui ser rebatuda per un altre tècnic.
El tribunal de l'Audiència Nacional que està jutjant a la família Pujol haurà d'esforçar-se per mantenir l'ordre perquè les explicacions dels experts els arribin amb la claredat necessària per a poder dictar sentència. La setmana del 27 de març declararan, en un principi, tant la família Pujol com els empresaris investigats. El calendari fixa el 14 de maig com l'última sessió, encara que tot dependrà del que s'allarguin els informes finals de les acusacions i de les defenses.
