Nova vaga de metges: data i claus de la reivindicació

El sindicat acusa el Departament de Salut de "manca de voluntat" per resoldre el conflicte

Manifestació de metges a Barcelona / Joan Mateu Parra

Barcelona

Metges de Catalunya (MC) ha convocat per al 27 d'abril la desena jornada de vaga des de l'octubre del personal facultatiu del sistema sanitari català, tant públic com concertat, en el marc del conflicte amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals. El sindicat mèdic acusa la conselleria de no haver accedit "encara" a negociar cap de les seves reivindicacions i de "manca de voluntat". L'aturada coincideix amb la vaga estatal de quatre dies que els metges convoquen per l'enfrontament amb el Ministeri de Sanitat entorn de l'estatut marc del col·lectiu sanitari. MC dona també suport a aquesta protesta.

El sindicat acusa Salut de seguir una estratègia basada en "diluir la veu del personal mèdic i facultatiu dins del conjunt de les organitzacions sindicals". En aquest sentit, MC retreu a l'Administració que promogui espais com un nou grup de treball per abordar la reforma del model de les guàrdies mèdiques "on el sindicat és un interlocutor més, quan hauria de tenir un paper central".

A més, recorda que "ja existeix" un marc específic de diàleg, la taula mèdica sorgida de la vaga del 2023 "que Salut no utilitza tot evidenciant una manca clara de voluntat real de negociació".

MC preveu que la manifestació del 27 d'abril comenci a dos quarts d'onze del matí a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i que acabi davant la basílica de la Sagrada Família, per la banda del carrer Sardenya.

Tracking Pixel Contents