Nova vaga de metges: data i claus de la reivindicació
El sindicat acusa el Departament de Salut de "manca de voluntat" per resoldre el conflicte
ACN
Metges de Catalunya (MC) ha convocat per al 27 d'abril la desena jornada de vaga des de l'octubre del personal facultatiu del sistema sanitari català, tant públic com concertat, en el marc del conflicte amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals. El sindicat mèdic acusa la conselleria de no haver accedit "encara" a negociar cap de les seves reivindicacions i de "manca de voluntat". L'aturada coincideix amb la vaga estatal de quatre dies que els metges convoquen per l'enfrontament amb el Ministeri de Sanitat entorn de l'estatut marc del col·lectiu sanitari. MC dona també suport a aquesta protesta.
El sindicat acusa Salut de seguir una estratègia basada en "diluir la veu del personal mèdic i facultatiu dins del conjunt de les organitzacions sindicals". En aquest sentit, MC retreu a l'Administració que promogui espais com un nou grup de treball per abordar la reforma del model de les guàrdies mèdiques "on el sindicat és un interlocutor més, quan hauria de tenir un paper central".
A més, recorda que "ja existeix" un marc específic de diàleg, la taula mèdica sorgida de la vaga del 2023 "que Salut no utilitza tot evidenciant una manca clara de voluntat real de negociació".
MC preveu que la manifestació del 27 d'abril comenci a dos quarts d'onze del matí a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i que acabi davant la basílica de la Sagrada Família, per la banda del carrer Sardenya.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central