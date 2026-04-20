Junts per Catalunya i Convergents concorreran conjuntament a 58 pobles i ciutats a les municipals del 2027

Els dos partits sorgits de l'antiga Convergència Democràtica no descarten ampliar l'acord a altres municipis

Jordi Turull, en una imatge d'arxiu / Gerard Artigas / ACN

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i el president de Convergents, Germà Gordó, han signat un acord per presentar-se conjuntament a 58 municipis arreu de Catalunya en les pròximes eleccions locals previstes per al 2027. En un comunicat, les dues formacions sorgides de l'antiga Convergència Democràtica asseguren que amb l'aliança aspiren a construir un "projecte compartit" que, des dels municipis i les comarques, contribueixi a una Catalunya "més rica, més justa i més lliure, posant sempre al centre el servei a la nació catalana". En aquest sentit, els partits no descarten que el pacte es pugui ampliar a altres municipis.

L'acord, assegura el mateix comunicat, també respon a la voluntat de "sumar esforços i reforçar l'espai polític de centralitat amb l'objectiu de recuperar el lideratge municipalista al país".

Les dues formacions també obren la porta a incorporar altres forces polítiques al projecte, "amb la voluntat d'ampliar suports i consolidar una proposta sòlida" de cara al cicle electoral municipal.

