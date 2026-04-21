Puigdemont demana una “mobilització permanent” en defensa del català per Sant Jordi
L’escriptor Eduardo Mendoza i el dibuixant Javier Mariscal van carregar contra Sant Jordi i van suggerir que la festivitat hauria de deixar-se de celebrar quan l’expresident Jordi Pujol ja no hi sigui
Carlota Camps
L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dimarts una “mobilització permanent” en defensa del català amb motiu de la diada de Sant Jordi, que se celebra a Catalunya aquest dijous. Tot plegat, arran de les declaracions crítiques de l’escriptor Eduardo Mendoza i del dibuixant Javier Mariscal sobre la festivitat.
Durant la presentació de la seva última novel·la, La intriga del funeral inconveniente, Mendoza va optar per celebrar només el Dia del Llibre i va qualificar Sant Jordi de “maltractador d’animals que no sabia llegir”. Poc després, Mariscal li va donar suport i va apostar per deixar de commemorar la festivitat quan l’expresident Jordi Pujol ja no hi sigui.
En un vídeo a Instagram, Puigdemont ha afirmat que els catalanoparlants tenen el deure “afegit” de defensar la llengua a més d’utilitzar-la, ja que el català no té unes “estructures d’Estat” al darrere que el protegeixin. “Nosaltres això no ho tenim. És més, ho tenim en contra”, ha assegurat, i ha dit que aquesta mobilització permanent “cobra un sentit molt especial” per Sant Jordi.
“Celebro totes les iniciatives que es fan en aquest sentit i animo la gent a participar-hi, no només per Sant Jordi. Per Sant Jordi especialment, però al llarg de tot l’any”, ha remarcat. Davant els qui voldrien la llengua “esborrada” i “en un racó”, Puigdemont ha reivindicat el català com a llengua de cultura i internacional i ha recordat que és la llengua pròpia de Catalunya.
Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ja va sortir dilluns en defensa “del patró de Catalunya des del segle XV” i va fer una crida als catalans a “rebel·lar-se” davant les declaracions de Mendoza i Mariscal. “Potser a algú li molesta; són a aquells a qui els molesta el català i les tradicions d’aquest país. Aquesta tendència a menystenir les singularitats no és nova, però ens hi rebel·lem”, va manifestar.
