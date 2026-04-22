Pandèmia de coronavirus
Catalunya posarà la quarta dosi de la covid a la població general a partir de dilluns als CAPs
L’atenció primària ja està suportant la triple epidèmia actual: bronquiolitis (a la baixa), coronavirus i grip (a l’alça)
Beatriz Pérez
Catalunya començarà a vacunar amb la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 els menors de 60 anys a partir de dilluns vinent. El conseller Manel Balcells apunta que s’està treballant en el procediment a realitzar, una vegada la Comissió de Salut Pública en va aprovar dijous l’administració. Tot i que l’operatiu encara no està tancat, tot apunta que aquesta vegada la població general es vacunarà als CAPs i no als vacunòdroms.
Balcells també ha assegurat que el sistema està preparat per suportar la situació de triple epidèmia actual, amb una bronquiolitis a la baixa, però mentre pugen la covid i la grip, el pic de la qual s’espera per a la setmana vinent. «El sistema està tensionat, però aguantarà», ha dit.
Fonts de Salut assenyalen que, en les pròximes hores, es farà arribar als CAPs les indicacions en relació amb la vacunació dels menors de 60 anys. En principi, si una persona vol vacunar-se s’haurà de dirigir a un centre de salut.
Baixa cobertura de la quarta dosi
A Catalunya, el 40% dels més grans de 60 anys i persones de risc té ja posada la quarta dosi de la covid-19 (o segona dosi de record), segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic). Però és un percentatge «encara petit», segons Pere Domingo, internista de l’Hospital de Sant Pau. «Per sobre dels 60 anys hi ha més risc de mortalitat. Hi ha diversos estudis que ho diuen. Aquest percentatge hauria de ser més alt», diu. Domingo crida tota la població més gran de 60 anys o de risc a vacunar-se, una cosa que es pot fer demanant cita a través de La Meva Salut o trucant al CAP.
Domingo lamenta que la gent estigui «cansada» i ja no es prengui tan seriosament la quarta dosi contra el coronavirus. Creu que la Conselleria de Salut hauria d’incidir més en campanyes publicitàries que promoguin aquesta punxada. «Si vostè té més de 60 anys corre un risc per la covid. Posi’s una dosi de record; la millor manera de no morir per aquesta malaltia és tenir un nivell d’anticossos el més elevat possible», assenyala.
Segons Sivic, entre els més grans de 80 anys la cobertura de la quarta dosi és d’un 74%; entre els de 70 a 79 anys, un 56%; i entre els de 60 a 69 anys, un 36%.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús