Illa assegura que "Catalunya és més segura" i avisa que "la reincidència ja no surt a compte"
Parlon destaca la coordinació policial i diu que l'ampliació del cos fins a 25.000 agents és "una necessitat de país"
ACN - Norma Vidal / Albert Hernàndez
El president del Govern, Salvador Illa, ha afirmat que els delictes han baixat un 6,3% en el primer trimestre de 2026, la qual cosa suposa uns 9.000 menys respecte l'any passat: "Catalunya avui és més segura". Ho ha dit en l'acte del Dia de les Esquadres 2026 en què ha apuntat que aquestes xifres són el resultat de l'eficàcia policial que ha permès resoldre 46.000 fets aquest any.
Així, ha posat en valor la recepta del Govern per a combatre la multireincidència: "Hem enviat un missatge: la reincidència ja no surt a compte". També ha refermat el compromís d'arribar als 25.000 agents el 2030, un objectiu que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha qualificat de "necessitat de país", tot destacant la importància de la coordinació policial.
