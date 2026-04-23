Aquesta és la millor hamburguesa de Catalunya, segons el concurs The Champions Burger
Es tracta d’un restaurant que va néixer fa més de 15 anys a Vilanova i la Geltrú
Oriol García Dot
Un dels campionats gastronòmics que més ha crescut en els últims anys és el The Champions Burger. Aquest 2026, el festival ha decidit reinventar-se amb una gira per més de 60 ciutats i noves rutes temàtiques. Aquest tour acaba de posar fi a la seva edició a Barcelona, que ha estat del 9 al 19 d’abril al centre comercial Westfield La Maquinista.
Aquest certamen, a més de ser un espai on la gent pot gaudir de les millors hamburgueses de cada ciutat, també és un concurs en què els consumidors voten. De fet, a cada edició es valoren les tres millors hamburgueses i es dona un premi especial a la millor hamburguesa local.
Podi del The Champions Burger
Aquest any, el podi l’ocupen la ‘Gladiadora’, del restaurant The Vicbros Burger, que ocupa el primer lloc; la ‘Royale Gold’, del restaurant Godeo, que ocupa la segona posició; i la ‘Money Mayweather’, del restaurant Gottan, que tanca el podi, tot i que va guanyar el premi a la millor hamburguesa d’Europa el 2024.
D’altra banda, tenim el premi especial que reconeix el restaurant local que presenta la millor hamburguesa, en aquest cas de Catalunya. Aquest any, el premi ha estat atorgat al restaurant El Surtidor, ubicat a Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona), i a la seva hamburguesa Imperial Wagyu. Aquest restaurant ja es va presentar l’any passat al concurs, tot i que no va ser premiat en cap categoria.
Origen com a Frankfurt de barri
Segons la pàgina web d’aquest restaurant, “va néixer a Vilanova i la Geltrú fa més de 15 anys com un Frankfurt de barri. Aquí han esmorzat generacions, grups d’amics hi han pres cerveses i s’hi han tancat dies llargs amb una bona hamburguesa. Avui som El Surti: una versió renovada, però amb el mateix cor. Hem reformat el local, redissenyat la nostra marca i hem sortit a la carretera amb The Champions Burger. Però continuem sent aquell lloc on sempre et sents com a casa”.
L’hamburguesa amb què s’han presentat al festival, anomenada Imperial Wagyu, és la primera hamburguesa amb autèntic wagyu japonès A5 de la història de la competició. Els seus ingredients són pa high brioche, wagyu japonès A5, chuletón madurat, flor comestible de Tsubaki i Sakura, formatge americà fumat, melmelada de ceba al vi de Yoichi, escuma de formatges de Hokkaido i la salsa ‘Geishas’, elaborada a El Surtidor.
Agraïment del guanyador
El mateix restaurant ha publicat a Instagram un vídeo agraint a la capital catalana els vots de la gent i l’excel·lent rebuda que ha tingut la seva proposta per al festival. A més, han descrit la Imperial Wagyu com “un passeig per un jardí de sabors”.
