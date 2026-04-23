El vent i els plàtans en flor provoquen una pluja de pol·len en una Barcelona vestida de gala per a Sant Jordi: «Hi ha nivells d’al·lergògens excepcionals»
La Xarxa Aerobiològica de Catalunya afirma que aquesta setmana s’estan registrant «nivells excepcionals» de pol·len de plàtan d’ombra, roure, alzina i parietaria a tota la ciutat
Valentina Raffio
arcelona s’ha vist involucrada aquest dijous, en plena diada de Sant Jordi, d’una espectacular pluja de pol·len que ha acabat tenyint l’aire i els carrers de la ciutat amb titns daurats. El fenomen s’explica per la combinació de les fortes ratxes de més de 50 km/h que han travessat la metròpolis i l’explosiva floració d’espècies com els plàtans d’ombra que s’estenen en zones com la Rambla, Gran Via i Passeig de Sant Joan. El resultat no només ha sigut una cridanera imatge sinó un escenari especialment complicat per als al·lèrgics. La Xarxa Aerobiològica de Catalunya, de fet, afirma que aquesta setmana s’estan registrant «nivells excepcionals» de pol·len de plàtan d’ombra, roure, alzina i parietaria a tot Barcelona, per la qual cosa es recomana a les persones al·lèrgiques extremar les precaucions per minimitzar símptomes i molèsties associats a l’exposició al pol·len.
Els registres apunten que aquesta setmana a Barcelona hi ha alts nivells d’al·lergògens. El plàtan d’ombra(Platanus),l’espècie que deixa anar les característica pelussa de color entre groguenc i marró que tanta picor provoca, destaca com una de les espècies amb més risc ara mateix ja que, segons apunten els registres, estaria en nivells «màxims» de floració. També destaca el cas d’espècies com la parietaria (Urticaceae),el roure i l’alzina (Quercus Totum) comles plantes que més pol·len estan deixant anar ara mateix a la ciutat. De manera menys destacada, tot i que no per això insignificant, també es reporta importants concentracions d’al·lergògens derivats de les gramínies (Gramineae Poaceae),el llentiscle(Pistacia),les palmeres (Palmae Arecaceae) i el pi (Pinus) .
Calor i contaminació
Tot apunta que el vent ha jugat un paper clau en la situació registrada aquest dijous a Barcelona. Però no és l’únic factor darrere d’aquesta pluja de pol·len. L’augment de les temperatures registrat l’última setmana també podria haver intensificat la floració d’algunes espècies ja que en aquests moments, tal com constaten els registres, hi ha temperatures de finsa cinc graus per sobre de l’habitual per a aquesta època. Un altre element clau podria ser la contaminació ambiental. Segons explica la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC), «les plantes exposades a contaminants ambientals o les partícules derivades dels motors dièsel pateixen unes taxes d’estrès ambiental més grans i això provoca que els pòl·lens produeixin proteïnes amb més capacitat al·lèrgica». També s’ha vist que la contaminació de l’aire pot fragmentar els grans de pol·len en micropartícules capaços de penetrar més profundament en les vies respiratòries i generar símptomes més greus en els pacients al·lèrgics.
L’explosió de pol·len a Barcelona pot provocar tos, picors al nas, coll i paladar, casos de rinitis (amb símptomes com esternuts, congestió nasal, mucositat líquida i transparent), conjuntivitis (picor intensa d’ulls, llagrimeig, enrogiment i inflor) i, de vegades, fins i totquadres de fatiga i malestar. En els pacients asmàtics, a més, l’exposició a aquests al·lergògens també pot provocar dificultat respiratòria i altres afectacions de diversa índole. És per això que, davant aquest tipus d’episodis, els especialistes recomanen prendre precaucions per minimitzar el contacte amb el pol·len o, si no és possible, per pal·liar els símptomes més severs de les al·lèrgies que, en molts casos, també afecten pacients que a priori no solen patir davant aquest tipus de situacions.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió