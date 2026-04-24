Els instituts es revolten davant el pla per posar policia a les aules
El pla pilot del Govern, que s’aplicarà en 13 centres educatius, pretén introduir un mosso de paisà per garantir la convivència. Mestres i famílies consideren que és "un greu error".
Helena López
Un projecte pilot per introduir permanentment un agent dels Mossos d’Esquadra de paisà en diverses zones educatives de Catalunya, tal com ha avançat la Generalitat, ha posat en peu de guerra professors, pares d’alumnes i sindicats del sector educatiu. Aquest nou model de col·laboració per a la "convivència escolar", que en principi s’haurà d’aplicar en 13 centres de l’Hospitalet de Llobregat, Vic, l’Alta Ribargorça, la Vall d’Aran, Tàrrega, el Prat de Llobregat i Sabadell, busca fer tasques de prevenció i acompanyament i, "si és necessari", d’intervenció, amb l’objectiu de garantir la convivència escolar.
"El projecte neix de l’increment de la complexitat entorn dels centres educatius i la necessitat de reforçar el benestar de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, una demanda fortament reclamada des del món docent", apunten fonts de la Conselleria d’Educació i FP, que esgrimeixen que, segons indica l’OCDE, un de cada dos països desenvolupats compta amb programes similars de col·laboració entre l’escola i els agents de l’autoritat "amb finalitats preventives i comunitàries".
No ho veuen de la mateixa manera sindicats, mestres i professors i famílies, que defensen que cal reforçar la convivència a les escoles, però no mitjançant la presència policial als centres, una cosa inèdita a Catalunya, però que comunitats com Galícia, Navarra, Andalusia, Madrid o les Balears ja tenen instaurada en els seus sistemes educatius.
"Profundament desencertat"
Entre l’associació de famílies més gran de l’escola pública catalana, l’Affac, la notícia ha causat estupor i indignació. "Volem expressar el nostre ferm rebuig d’aquest pla pilot, que considerem profundament desencertat i allunyat de les necessitats reals dels centres educatius catalans", va assenyalar ahir l’entitat que dirigeix Lidón Gasull. "Les forces de seguretat, per la seva pròpia naturalesa, tenen com a funció l’exercici de l’autoritat i la força, no l’acompanyament educatiu ni la construcció de convivència dins de l’àmbit escolar", prossegueix l’Affac, que qualifica de "greu error" el projecte d’Educació. "Exigim que aquest pla no s’implementi", van afegir.
Entre el col·lectiu de docents, són molts els que no donen crèdit que, després que instituts de màxima complexitat hagin vist desmantellat el seu equip social (treballadores i educadores socials) amb l’acabament d’un programa temporal impulsat amb fons europeus, Educació ideï un pla pilot consistent a introduir un mosso (de paisà i sense arma) al claustre. "Quan demanàvem que necessitem altres perfils professionals als centres per afrontar la creixent diversitat no ens referíem a policies, precisament", ironitza una professora en conversa amb aquest diari.
