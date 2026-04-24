Més de 200 policies s'han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026
Interior ofereix tallers perquè els agents tinguin recursos emocionals per tractar l’estrès de la feina
Més de 14.000 policies d’una plantilla de 20.000 ja han fet el curs obligatori de prevenció del suïcidi
Germán González
Un estudi de la Universitat Complutense de Madrid, l’Associació de Professionals en Prevenció i Posvenció del Suïcidi, la Fundació per a la Recerca Biomèdica de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de l’Àrea de Salut Mental concloïa el 2023 que hi ha un risc més elevat de mortalitat per suïcidi entre els policies en comparació amb la resta de la població general espanyola. La feina que fan, exposada a situacions de violència i emergències, i la idea que han de projectar una imatge de fortalesa els fan més vulnerables a patir problemes de salut mental o emocional.
Tot i que no hi ha dades oficials conegudes, associacions d’agents conscienciats amb aquesta problemàtica recopilen xifres de suïcidis. Una és l’Associació Andalusa Preventiva del Suïcidi Policial, que treballa amb cossos de seguretat de tot Espanya d’àmbit nacional, autonòmic i local. Aquesta entitat assegura que els últims 20 anys s’han llevat la vida més de 550 agents a Espanya. D’aquests, 209 han sigut els últims set anys. El pitjor any va ser el 2021, quan se’n van registrar 44 casos. Des del començament del 2026, s’han suïcidat cinc agents.
A Catalunya un estudi recent revelava que un 35% d’agents dels Mossos pateix símptomes de depressió, ansietat o estrès. Des del 2024, el Departament d’Interior i Seguretat Pública manté actiu el curs obligatori sobre prevenció del suïcidi. Avui dia, més de 14.000 agents, d’una plantilla de prop de 20.000, ja han fet aquesta formació, que els dona recursos per parlar d’aquests temes i alertar si noten tristesa, desgast, esgotament o neguit.
Fa un any, l’Administració catalana va fer un pas més enllà i als agents que ja han fet aquest curs obligatori s’ofereix una formació centrada en el benestar que els dona eines per "enfortir" la salut mental, tal com ha explicat a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, el responsable del Servei de Salut Laboral del Departament d’Interior i Seguretat Pública, el doctor Jordi Vilardell.
Els agents poden apuntar-se a tallers de mindfulness, escriptura terapèutica o marxa nòrdica, entre d’altres opcions, que poden ajudar-los a superar situacions de tensió que es donen en la seva activitat laboral.
Vilardell remarca la importància de la "corresponsabilitat" i la "sensibilització interna" dins de l’organització policial per detectar aquests senyals: "No es tracta que els Mossos siguin psicòlegs, sinó que puguin alertar del risc si noten un company més trist o desanimat".
Juntament amb els cursos, també es va elaborar una campanya interna, basada en vídeos i cartells, que inclou una adreça electrònica a què els agents es poden adreçar per expressar preocupacions i dubtes d’una manera anònima.
Nivells d’actuació
Segons ha explicat Vilardell a aquest diari, hi ha tres nivells d’actuació en l’àmbit de la salut mental dels Mossos. En última instància hi ha les intervencions d’agents que pateixen un desgast psicològic per haver participat en alguna emergència o incident crític. "Davant aquesta situació altament estressant, aquesta persona té símptomes d’ansietat intensa, hiperactivació fisiològica, neguit i rumiament", detalla Vilardell. En aquests casos, els agents disposen d’un servei d’atenció psicològica 24 hores al qual poden accedir voluntàriament o bé per iniciativa del mateix servei.
D’altra banda, els psicòlegs del Servei de Salut Laboral intervenen en "col·lectius de la policia que són més vulnerables pel tipus de tasca que exerceixen", com els grups d’atenció a la víctima, que tracten qüestions de violència sexual, les unitats regionals de protecció de persones i béns, la Divisió de Trànsit, que viuen el drama dels accidents, i els que veuen imatges impactants en investigacions sobre cibercrim, entre d’altres.
Enfortir la prevenció
Vilardell remarca el "desgast progressiu" d’aquests agents. "No podem esperar que arribi a un punt d’afectació important en la persona. A més de la reacció, en què ja treballem des de fa anys, cal enfortir la prevenció". A partir d’aquí, els psicòlegs es coordinen amb comandaments per fer sessions grupals i abordar el que viuen en l’activitat diària.
El 2024, el Sindicat Autònom de Policia, el Sindicat de Mossos d’Esquadra, l’Associació de Facultatius i Tècnics del cos de Mossos d’Esquadra i la Fundació per a la Seguretat Pública van presentar un estudi elaborat amb la Facultat Blanquerna-Universitat Ramon Llull de Barcelona, la Universitat Catòlica Portuguesa i la Nottingham Trent University sobre els nivells d’estrès policial a la plantilla.
L’estudi destacava que el 35% dels agents actualment patiria simptomatologia depressiva en qualsevol de les formes (lleu, moderada, severa o extremadament severa), ansietat i estrès.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió