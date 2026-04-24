El jutge del cas Pujol defensa que l'expresident comparegui a Madrid per "no caure en l'edatisme"
El magistrat nega que vulgui "estigmatitzar" Pujol i garanteix el tractament "més respectuós possible"
ACN
Madrid
El president del tribunal que està jutjant el cas Pujol, José Ricardo de Prada, ha defensat la citació de l'expresident el pròxim dilluns a Madrid al·legant que l'Audiència Nacional "no vol caure en l'edatisme". Segons ha avançat l'ARA i ha confirmat l'ACN, el tribunal "no parteix del prejudici" i vol veure exactament les capacitats de l'expresident per afrontar el judici.
Així ho ha expressat Ricardo de Prada a l'inici de la sessió d'aquest divendres, l'última abans que l'expresident hagi de viatjar a Madrid per ser examinat per un metge forense, que acreditarà si està en condicions d'asseure's al banc dels acusats. El tribunal també ha negat que vulgui "estigmatitzar" Pujol i ha garantit el tractament "més respectuós possible".
