El 46564, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2026

Comprova els números premiats del sorteig extraordinari celebrat aquest dilluns 27 d'abril

Imatge promocional de la Grossa de Sant Jordi 2026

La Grossa de Sant Jordi 2026 se l'ha endut el número 46564. Es tracta del primer premi del sorteig extraordinari, celebrat aquest dilluns a la seu de Loteries de Catalunya, dotat amb 50.000 euros per bitllet i 2 milions d'euros si a més tens la sèrie 15. També han resultat premiats el 59132 amb el segon premi (20.000 €), el 19437 amb el tercer premi (10.000 €) i el 2 amb el segon reintegrament (5 €).

Tots els premis de la Grossa de Sant Jordi 2026

El premi especial del sorteig de La Grossa de Sant Jordi és de 2 milions d'euros, un premi que es reparteix únicament al cupó que coincideixi amb els cinc dígits de la combinació guanyadora i el número de sèrie. Però reparteix a més molts altres premis:

  • Primer premi: 50.000 euros
  • Segon premi: 20.000 euros
  • Tercer premi: 10.000 euros

Els premis dins d'un mateix número guanyador no són acumulables. És a dir, que un número que és guanyador perquè coincideix més d'una xifra amb un dels números premiats, podrà guanyar només el premi més alt possible.

Tots els premis de la Grossa de Sant Jordi 2026

Quan i com cobrar un premi de la Grossa

Els premis de La Grossa de Sant Jordi 2026 poden cobrar-se des del mateix dia del sorteig, seguint un procediment que varia en funció de l'import i del canal de compra.

En el cas dels bitllets adquirits en punts de venda físics, els premis de fins a 120 euros poden cobrar-se directament en establiments autoritzats, mentre que les quantitats superiors han de gestionar-se en entitats financeres col·laboradores o en oficines de Loteries de Catalunya. Per als premis més elevats, el pagament es realitza en oficines habilitades, amb prèvia identificació del guanyador.

Per part seva, els bitllets comprats per Internet permeten un cobrament més àgil, ja que el sistema ingressa automàticament els diners en el compte o moneder de l'usuari, especialment en els premis de menor quantia.

Notícies relacionades

En tots els casos, els agraciats disposen d'un termini màxim de 90 dies des de la data del sorteig per a reclamar el premi. Transcorregut aquest temps, el dret al cobrament caduca i l'import no pot recuperar-se.

  1. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  2. Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
  3. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  4. Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
  5. La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
  6. Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
  7. Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
  8. El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013

El 46564, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2026

El 46564, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2026

Castellolí finalitza dues obres urbanes per millorar el Passeig de la Riera i l’Avinguda de la Unió

Castellolí finalitza dues obres urbanes per millorar el Passeig de la Riera i l’Avinguda de la Unió

Igualada acull una jornada per debatre el futur de la mobilitat amb la sessió “les bases d'un pla ferroviari per a Catalunya”

Igualada acull una jornada per debatre el futur de la mobilitat amb la sessió “les bases d'un pla ferroviari per a Catalunya”

Gósol sotmet a consulta popular un projecte per construir una planta embotelladora

Gósol sotmet a consulta popular un projecte per construir una planta embotelladora

Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340 a Roda de Berà

Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340 a Roda de Berà

Virginia Fuster (Caixabank): «La regla fonamental seria aplicar sempre el sentit comú»

Virginia Fuster (Caixabank): «La regla fonamental seria aplicar sempre el sentit comú»

El tercer atemptat contra Trump posa en qüestió el Servei Secret dels EUA i els protocols de seguretat

El tercer atemptat contra Trump posa en qüestió el Servei Secret dels EUA i els protocols de seguretat

Lleó XIV es reuneix amb la primera dona cap de l’Església anglicana: "Seria un escàndol si no treballem per superar les nostres diferències"

Lleó XIV es reuneix amb la primera dona cap de l’Església anglicana: "Seria un escàndol si no treballem per superar les nostres diferències"
