El 46564, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2026
Comprova els números premiats del sorteig extraordinari celebrat aquest dilluns 27 d'abril
La Grossa de Sant Jordi 2026 se l'ha endut el número 46564. Es tracta del primer premi del sorteig extraordinari, celebrat aquest dilluns a la seu de Loteries de Catalunya, dotat amb 50.000 euros per bitllet i 2 milions d'euros si a més tens la sèrie 15. També han resultat premiats el 59132 amb el segon premi (20.000 €), el 19437 amb el tercer premi (10.000 €) i el 2 amb el segon reintegrament (5 €).
Tots els premis de la Grossa de Sant Jordi 2026
El premi especial del sorteig de La Grossa de Sant Jordi és de 2 milions d'euros, un premi que es reparteix únicament al cupó que coincideixi amb els cinc dígits de la combinació guanyadora i el número de sèrie. Però reparteix a més molts altres premis:
- Primer premi: 50.000 euros
- Segon premi: 20.000 euros
- Tercer premi: 10.000 euros
Els premis dins d'un mateix número guanyador no són acumulables. És a dir, que un número que és guanyador perquè coincideix més d'una xifra amb un dels números premiats, podrà guanyar només el premi més alt possible.
Quan i com cobrar un premi de la Grossa
Els premis de La Grossa de Sant Jordi 2026 poden cobrar-se des del mateix dia del sorteig, seguint un procediment que varia en funció de l'import i del canal de compra.
En el cas dels bitllets adquirits en punts de venda físics, els premis de fins a 120 euros poden cobrar-se directament en establiments autoritzats, mentre que les quantitats superiors han de gestionar-se en entitats financeres col·laboradores o en oficines de Loteries de Catalunya. Per als premis més elevats, el pagament es realitza en oficines habilitades, amb prèvia identificació del guanyador.
Per part seva, els bitllets comprats per Internet permeten un cobrament més àgil, ja que el sistema ingressa automàticament els diners en el compte o moneder de l'usuari, especialment en els premis de menor quantia.
En tots els casos, els agraciats disposen d'un termini màxim de 90 dies des de la data del sorteig per a reclamar el premi. Transcorregut aquest temps, el dret al cobrament caduca i l'import no pot recuperar-se.
