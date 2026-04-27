L'Audiència Nacional eximeix Pujol de declarar per l'estat de salut i queda exonerat de la causa contra la seva família
Els forenses i el tribunal han dictaminat que no està en condicions de ser interrogat
ACN - Redacció
San Fernando de Henares
L'Audiència Nacional ha decidit aquest dilluns que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol no declari com a acusat en el judici contra la seva família i diversos empresaris. Metges forenses l'han visitat a partir de les 9.30 hores i han dictaminat que no està en condicions físiques i mentals de declarar i assumir els càrrecs pels quals li demanen nou anys de presó. Després els magistrats del tribunal s'han entrevistat breument amb ell i han arribat a la mateixa conclusió, a diferència del novembre. Per això, el tribunal l'ha eximit de declarar i l'ha exclòs de la causa judicial, que ara només es dirigeix contra els seus fills i diversos empresaris.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant