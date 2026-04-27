Arxivada la causa contra els tres mossos investigats per ajudar a escapar Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024
La instrucció conclou que no ha pogut resultar degudament justificada la perpetració del delicte
ACN
La jutgessa ha arxivat provisionalment la causa contra els tres mossos d'esquadra investigats per haver ajudat a escapar Carles Puigdemont de Barcelona el 8 d'agost del 2024, segons la interlocutòria avançada per 'El món' a la qual ha tingut accés l'ACN. El text subratlla que després de la fase d'investigació "no s'ha pogut constatar" que els agents fessin actes "conjuntament i coordinada" per evitar la detenció i possibilitar l'escapatòria de l'expresident de la Generalitat, amb la llei d'amnistiaaprovada poc més de dos mesos abans però encara amb un ordre de detenció pendent del Tribunal Suprem. "No hi ha prou indicis per poder afirmar que existís un vincle entre ells encaminat a aconseguir aquest objectiu", afirma el text.
La interlocutòria subratlla que les proves testificals i pericials han estat "especialment rellevants", i destaca que cap dels companys dels investigats que van intervenir en la investigació preprocessal "va manifestar haver presenciat que els investigats executessin actes d'ajuda material ni d'afavoriment de la fugida".
El material audiovisual unit a la causa prova que els tres agents eren al lloc dels fets, un lloc on es van "reunir i manifestar milers de persones", i si bé un informe policial assenyala que tots tres van acompanyar Puigdemont i li van donar protecció, "no s'ha pogut individualitzar en seu d'instrucció cap conducta dels investigats que hagués contribuït eficaçment a la seva fugida".
A més, afegeix que la "mera presència" dels tres investigats al lloc dels fets no pot dur a afirmar que hi hagués "concert i preparació prèvia" entre ells. "Cap de les gravacions documenta conductes típiques: no hi ha ocultament, ni gestos d'ajuda a la fugida del senyor Puigdemont. Tampoc s'observa comunicació amb ell en baixar de l'escenari després que fes el discurs, ni després. O en el moment del trasllat/fugida a França, fase en què els investigats ja havien estat detinguts".
A més, de la inspecció dels tres telèfons mòbils dels investigats se'n desprèn que "no hi va haver cap comunicació entre ells i/o algun número vinculat al senyor Carles Puigdemont en el termini comprès entre les 00.00 hores del dia 8 de juliols del 2024 i les 23.59 hores del dia 9 d'agost del 2024".
Tenint en compte aquestes circumstàncies, la magistrada entén que no resulta "degudament justificada" la perpetració dels delictes que van donar motiu a la formació de la causa.
La interlocutòria també assenyala que cap dels tres agents estava de servei aquell dia, un estava de baixa per malaltia, un altre de permís i el tercer de vacances. I després de reiterar que no s'aprecia cap "conducta" encaminada a facilitar la fugida de Puigdemont, també subratlla que els investigats "no tenien competència per ordenar la detenció i, d'altra banda, no constant que haguessin rebut ordres en aquest sentit, no tenien el deure de materialitzar-la".
La jutgessa també descarta que hi hagués un delicte d'encobriment perquè no s'ha observat "la realització de cap conducta activa en els investigats encaminada a l'ocultació, ajuda material en la fugida o eliminació de proves, ni tampoc abús de funcions públiques, és a dir, aprofitament del càrrec". En aquest sentit, recorda que el Codi Penal "no castiga la passivitat, sinó que sanciona accions", en aquest cas "l'activitat destinada a encobrir, que no s'ha demostrat".
Igualment, desestima la presència d'altres delictes suggerits per les acusacions populars com ara el de desobediència o el de denegació d'auxili.
Per tot plegat, la magistrada acorda l'arxivament provisional de la causa, en una resolució que no és ferma i que es pot recórrer.
