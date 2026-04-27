Pujol arriba a l'Audiència Nacional per sotmetre's a l'examen mèdic que dictaminarà si pot declarar
L'expresident de la Generalitat ha accedit directament a l'edifici judicial a través del pàrquing
ACN
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha arribat aquest dilluns a les 9.07 h del matí a la seu de l'Audiència Nacional (AN) de San Fernando de Henares per sotmetre's a l'examen mèdic que determinarà si pot declarar. Pujol ha accedit directament a l'edifici judicial a través del pàrquing, sense apropar-se a la premsa que s'ha acumulat a les portes del jutjat. El tribunal decidirà, després de l'examen dels forenses, si l'expresident pot declarar en la causa per la qual la fiscalia li demana 9 anys de presó. Si constaten la seva incapacitat per a fer-ho, serà eximit i exonerat del cas. Aquest divendres, el president del tribunal, José Ricardo de Prada, va defensar la citació de Pujol al·legant que l'AN "no vol caure en l'edatisme".
Pujol ha arribat a la seu de l'Audiència Nacional acompanyat del seu fill Pere amb un cotxe amb els vidres tintats. El vehicle de l'expresident ha entrat directament al pàrquing, que està situat al costat dret de l'entrada principal de l'edifici. Els periodistes no l'han pogut veure perquè les portes s'han tancat abans que l'expresident baixés del seu vehicle.
El seu fill Oriol Pujol ha arribat abans que l'Audiència Nacional obrís els seus accessos i s'ha quedat uns minuts a les portes del tribunal acompanyat d'un advocat.
Aquest dilluns comencen les declaracions dels acusats, els últims a fer-ho després de setmanes de testimonis i pèrits. En la primera sessió al novembre, Pujol es va connectar de manera telemàtica des de casa per explicar al tribunal que tenia algunes dificultats de memòria i comunicació, però que volia col·laborar amb la justícia tot i els informes mèdics que desaconsellaven que participés en el judici. Això va fer que el tribunal decidís posposar la decisió fins al final de les vistes orals, que s'inicien aquest dilluns.
