Illa, sobre l'exoneració de Jordi Pujol: "Celebro que la justícia hagi actuat amb seny i sentit de la humanitat"
El president de la Generalitat ja va lamentar fa uns dies que fessin anar l'expresident a Madrid
ACN
Barcelona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat positivament la decisió de l'Audiència Nacional d'exonerar l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol pel seu estat de salut. "Celebro que la justícia hagi actuat amb seny i sentit de la humanitat", ha afirmat Illa a través del seu compte de la xarxa social X.
La setmana passada el president de la Generalitat ja va lamentar que fessin Jordi Pujol a Madrid quan ni tan sols va poder desplaçar-se al Vendrell per la inauguració de l'any Casals. El tribunal de l'Audiència Nacional ha eximit l'expresident de declarar i l'ha exclòs de la causa judicial, que ara es dirigeix contra els seus fills i diversos empresaris.
