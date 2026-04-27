El tribunal decideix avui si Jordi Pujol està en condicions de declarar en el judici per la fortuna oculta a Andorra
Els metges forenses examinaran de nou a l'excap del Govern, tot i que a l'inici del judici van exposar que no estava en condicions ni "físiques ni cognitives" per a comparèixer, ni disposa de la capacitat processal necessària per a poder defensar-se
El president del tribunal que jutja als Pujol defensa que l'expresident català comparegui a Madrid en la necessitat de no caure en l'edatisme
J. G. Albalat | Ángeles Vázquez
A les 9.30 hores. És l'hora a la qual l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley, de 95 anys, ha de comparèixer davant el tribunal de l'Audiència Nacional que el jutja a ell, a la seva família i a diversos empresaris per la fortuna oculta a Andorra. Els magistrats hauran de valorar l'estat de salut de l'exmandatari català per a determinar si reuneix les condicions físiques i cognitives necessàries per a ser interrogat i si disposa de capacitat per a poder defensar-se dels delictes que se li atribueixen: associació il·lícita i blanqueig de capitals, pels quals s'enfronta a nou anys de presó.
El tribunal presidit per José Ricardo de Prada va decidir la setmana passada convocar a l'expresident català mitja hora abans de l'inici de la sessió en la seu de l'Audiència Nacional en Sant Ferran d'Henares, amb l'objectiu que sigui examinat per un dels metges forenses. Aquest haurà de determinar, a partir de l'examen al qual el sotmeti i de la documentació que l'acusat vulgui aportar, si està en condicions de respondre pels fets pels quals està acusat. Si ho està, començarà el seu interrogatori; si no ho està, podria fins i tot quedar eximit de declarar o de responsabilitat penal per “demència sobrevinguda”, igual que va ocórrer, en 2021, amb la seva esposa, Marta Ferrusola, ja difunta.
Decisió ajornada
Abans de començar el judici, el mes de novembre passat, els forenses judicials de Barcelona van examinar a l'expresident i van determinar que no estava “en condicions físiques ni cognitives per a comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per a poder defensar-se de manera autosuficient”. Malgrat aquesta conclusió, l'Audiència Nacional va decidir citar-ho per videoconferència per a la primera sessió. El tribunal, després de l'exposició dels forenses aquest dia i després de parlar amb Jordi Pujol Soley, va ajornar la seva decisió definitiva al respecte.
El president del tribunal va voler aclarir el divendres que el motiu pel qual ha decidit obligar-lo a desplaçar-se a Madrid no és “estigmatitzar-li”, sinó que obeeix a la necessitat de no caure en “cap” edatisme i de poder comprovar directament si està en disposició de respondre pels fets pels quals està acusat. Jaume Padrós, metge personal de Pujol, va afirmar aquest mateix dia que li sembla “cruel” obligar-lo a viatjar a Madrid per a acudir presencialment a l'Audiència Nacional malgrat el seu estat de salut.
