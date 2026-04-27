Aturades a tot Espanya

Serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya: l’atenció primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Els metges de Catalunya faran una vaga pròpia el dilluns 16 i el divendres 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut

Vaga de metges a Manresa / ÒSCAR BAYONA

Beatriz Pérez

Barcelona

Els metges catalans faran una vaga pròpia tant aquest dilluns 16 com el divendres 20 de febrer per pressionar directament la Conselleria de Salut i aconseguir millores que, asseguren els facultatius, estan en mans de la titular del departament, Olga Pané, com el final de les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir períodes vacacionals. Aquests són els serveis mínims en la sanitat catalana, establerts pel Departament de Treball, previstos per a les jornades de vag:

¿Quant dura la vaga sanitària?

La vaga convocada per Metges de Catalunya serà del dilluns 16 de febrer (a partir de les 8 hores) al 17 de febrer (fins a les 8 hores) i del 20 de febrer (a les 8 hores) al 21 de febrer (fins a les 8 hores).

En paral·lel, la convocatòria de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) contempla aturades del 16 al 20 de febrer (des de les 0.00 fins a les 23.59) i altres períodes posteriors.

¿Quina atenció està garantida als hospitals?

Als hospitals del Siscat (la sanitat concertada) funcionaran amb normalitat:

  • Les urgències: funcionament normal (inclosa observació) segons criteri mèdic.
  • Les unitats especials: ucis i similars, coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i també radioteràpia/quimioteràpia, a més d’altres unitats d’urgència vital.
  • L’oncologia: radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital; en altres casos, segons criteri facultatiu.
  • La cirurgia: activitat inajornable derivada d’urgències o casos greus (inclòs pre i postoperatori), segons direcció mèdica.
  • Els pacients ja ingressats: es manté l’atenció assistencial sanitària durant l’ingrés.

Què passarà a la primària?

Està garantida l’assistència urgent en l’horari habitual de cada centre (CAP amb atenció continuada/urgent, CUAP, PAC i PADES).

La dotació de la plantilla serà del 25% el primer dia; a partir del segon dia, un terç. Si el dispositiu és unipersonal, es considera mínim i s’ha de prestar amb l’assistència normal prevista per a aquest dispositiu.

Quins altres serveis es veuran afectats?

  • Serveis farmacèutics: es mantenen amb el personal facultatiu necessari en guàrdies i torns de nit establerts.
  • Transport sanitari: garantit per a totes les urgències, i també per a tractaments oncològics, diàlisi i oxigenoteràpia, a més de trasllats per a proves urgents segons criteri facultatiu.
  • Coordinació d’urgències i emergències mèdiques: funcionament normal.
  • Resta de serveis: règim de dia festiu, a excepció d’aquells centres on la plantilla en festiu sigui igual que en laborable, que passaran al 50%.
  • Banc de Sang i Teixits (centres fixos i equips mòbils): 50% del servei.
  • Centres penitenciaris i centres educatius de justícia: servei equivalent a dia festiu.
  • Atenció telefònica d’emergències/urgències: només comunicacions que s’hagin de gestionar sense demora.

